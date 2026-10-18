Maignan 7: su intervención ante Zappacosta en el minuto 82 salva al Milan: sale con fuerza y valentía para cerrarle el espacio al jugador del Atalanta.

Gila 7: primera alegría con la camiseta del Milan para el defensa español, que celebra el gol ante la Curva Sud. La tiene merecida, porque llega al término de otro partido aguerrido y de gran entendimiento. Su duelo con Bellanova es uno de los mejores momentos del encuentro. (desde el 83' Tomori s. c.)

De Winter 5: marca de cerca a Krstovic durante todo el partido y logra limitar al exjugador del Lecce, que llegaba tras marcar un doblete contra el Venezia. Después sufre un apagón total: se despista tanto en el primero como en el segundo gol rival. Irregular.

Pavlovic 6,5: un corte extraordinario a campo abierto en los últimos minutos para asegurar una victoria que hasta el 72 parecía hecha y que, sin embargo, se había complicado muchísimo.

Chukwueze 6: hay que destacar el notable crecimiento táctico del nigeriano, que ahora hace muchas cosas, y bastante bien, tanto en ataque como en defensa. Medio punto menos por algunas decisiones equivocadas en el último pase. (desde el 52' Hutchinson 5,5: no repite su excelente actuación de Salzburgo, también porque el rival es, sin duda, de un nivel superior. Le falta fuerza en los duelos individuales y, cuando tiene ocasiones para hacer daño, duda demasiado y deja pasar el momento)

Musah 6,5: recupera y pone el balón en juego con una regularidad impresionante, anulando la dirección de juego de Ederson. Provoca el primer penalti y nunca pierde la concentración. En constante crecimiento. (desde el 74' Estupinan 5,5: está fuera de posición en el segundo gol del Atalanta; Amorim no acertó con los cambios)

Modric 6,5: baja mucho hasta la línea defensiva para aportar calidad en la salida del balón: sus cambios de orientación son una delicia. Tiene que cubrir menos campo que la temporada pasada y así hace circular mejor el balón. (desde el 74' Jashari 5: entrada inicialmente negativa del centrocampista rival, que pierde de vista a su hombre en la jugada que conduce al segundo gol del Atalanta. Después toma las riendas del juego: primero obliga a intervenir a Carnesecchi y luego le da un pase de gol perfecto a Ramos, que no lo aprovecha)

Moreira 7: es el factor imprevisible de un Milan que juega con mucho criterio: cuando arranca con el balón en los pies, siembra el pánico en la defensa rival. También se entrega en las coberturas defensivas en profundidad.Decisivo.

Rabiot 7,5: es la clave del triunfo del Milan: Amorim le concede total libertad de movimientos y el francés encuentra espacios con una inteligencia futbolística superior. Ahora mismo es el auténtico líder técnico y emocional del equipo: anima a San Siro y a sus compañeros, marca su cuarto gol en liga con un disparo cruzado de una precisión poco común y le entrega el balón a Gila para el 3-0. Dominante.

Pulisic 6: desde luego, no es una de esas noches para contar a los nietos, pero sí ofrece una actuación sólida al servicio del equipo. Carnesecchi se luce al comienzo de la segunda parte y le niega el gol. (desde el 74' Loftus-Cheek 6: dirige bien un par de contraataques)

Ramos 6,5: se mueve por todo el frente de ataque e intercambia posiciones con Pulisic. Aporta calidad en sus jugadas y marca desde los once metros su segundo gol en liga. Falla otro penalti en la segunda parte. Puede hacerlo mejor.

Entrenador, Amorim 6: la preparación del partido es una pequeña obra maestra: su Milan arrolla al Atalanta. Mal en la gestión de los cambios.