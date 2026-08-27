En torno a la hora del almuerzo, Cardinale y Almastadt tendrán una llamada con el Aston Villa y Jorge Mendes, es decir, el verdadero y único director de la operación. El club inglés presentará oficialmente las dos ofertas que el Milan podrá valorar y elegir una: o una operación a título definitivo inmediata de 46 millones de euros, bonus incluidos, o un préstamo oneroso de 8 millones de euros con obligación de compra por 42 millones. La directiva del club de Birmingham tiene un acuerdo de principio con Leao para un contrato de 4 años a 6,5 millones de euros más 1,5 en bonus, además de la preferencia del jugador.