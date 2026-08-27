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Milan, Aston Villa es la preferencia para Leao: para ir al Galatasaray pide 15 millones por temporada de salario

AC Milán

Milan, 24 horas decisivas para el futuro de Leao: el portugués está ya a un paso de la despedida

Rafael Leao nunca ha estado tan cerca de despedirse del Milan. Después de 7 temporadas con muchos altos y pocos bajos, el internacional portugués está listo para escribir un nuevo capítulo de su carrera profesional. Solo queda por saber si será en Turquía con la camiseta del Galatasaray o en la Premier League con el Aston Villa. Unai Emery, técnico especializado en relanzar a jugadores en dificultades, en las últimas 24 horas ha hablado varias veces con el nacido en 1999 para presentarle el proyecto deportivo de los Villains y cómo pretende utilizarlo.

  • Cumbre con el Aston Villa

    En torno a la hora del almuerzo, Cardinale y Almastadt tendrán una llamada con el Aston Villa y Jorge Mendes, es decir, el verdadero y único director de la operación. El club inglés presentará oficialmente las dos ofertas que el Milan podrá valorar y elegir una: o una operación a título definitivo inmediata de 46 millones de euros, bonus incluidos, o un préstamo oneroso de 8 millones de euros con obligación de compra por 42 millones. La directiva del club de Birmingham tiene un acuerdo de principio con Leao para un contrato de 4 años a 6,5 millones de euros más 1,5 en bonus, además de la preferencia del jugador.

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  • 15 millones del Galatasaray

    Sobre la otra mesa está el Galatasaray, que ha alcanzado un principio de acuerdo con el Milan por 45 millones más 5 en bonus, pero todavía no ha recibido el visto bueno de Leao y ahora corre el riesgo de llevarse un mazazo después de semanas de negociación: a primera hora de la tarde, George Gardi se reunirá con el abogado de Leao para entender cómo llegar a un acuerdo, dado que ahora el jugador quiere 15 millones de euros para aceptar al Galatasaray. La partida está más abierta que nunca, Leao está a punto de decir adiós al Milan.

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