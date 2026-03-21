Sonrisas entre los rossoneri tras la victoria del Milan por 3-2 ante el Torino. Los de Allegri vieron cómo su equipo se recuperaba rápidamente tras la dura derrota ante la Lazio, y los de Leao, en la grada, al término de una semana difícil en todos los sentidos. Rafa zanjó el asunto con su amigo Pulisic con un apretón de manos, pero tuvo que abandonar el entrenamiento de puesta a punto debido a la reaparición del problema en el aductor que le atormenta desde el inicio de la temporada. Al final del partido, inmortalizado por las cámaras, también le alegraron sus compañeros, con Fofana a la cabeza: la celebración de surfista del francés estaba dedicada precisamente a su amigo con el número 10 en la grada. La respuesta en las redes sociales, con todo un agradecimiento, no se hizo esperar.
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Milán: así se gestionará la situación de Leao de cara a los dos partidos amistosos de Portugal
LEAO ESTÁ LESIONADO, PERO HA SIDO CONVOCADO
Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, apuesta por Rafael Leão de cara al Mundial y querría ponerlo a prueba en los partidos de preparación para la máxima competición mundial. El número 10 rossonero fue incluido ayer en la lista de convocados para los dos partidos contra México, el 29 de marzo, y contra Estados Unidos, el 1 de abril. Sin embargo, la lista de convocados llegó antes, cronológicamente, que el entrenamiento de puesta a punto del Milan, cuando el equipo médico rossonero detectó el problema físico del exjugador del Lille.
ALLEGRI NO ESTÁ DE ACUERDO
Quien está totalmente en desacuerdo con la conveniencia de convocar a Leao para la selección portuguesa es precisamente Max Allegri, quien se expresó así en televisión: «Hemos hablado con Rafa y hemos preferido que hoy se quedara fuera para que tenga 20 días para recuperarse —dijo Allegri—. ¿La selección? No está en absoluto en condiciones de jugar, necesita realizar trabajos específicos para volver al cien por cien».
Un concepto que se hizo aún más tajante en la rueda de prensa posterior al partido: «Creo que lo descartarán, creo que ya lo han descartado. Necesita descansar. Hay que agradecerle lo que ha hecho hasta ahora».
QUÉ SE SABE DE LA SELECCIÓN PORTUGUESA
Según los rumores que circulan en estos momentos, la Federación Portuguesa de Fútbol aclara que aún no se ha tomado ninguna decisión sobre Leao. Se espera que el lunes, una vez concluida la jornada para todos los equipos de la liga, sea el día en que se dé a conocer la decisión definitiva. El Milan tiene la certeza de que Leao permanecerá en Milanello para recuperarse de su lesión durante el parón por los partidos internacionales, pero no se descarta que pueda reunirse con sus compañeros para ser evaluado por el cuerpo médico portugués.