Milán: así se gestionará la situación de Leao de cara a los dos partidos amistosos de Portugal

Quien está totalmente en desacuerdo con la conveniencia de convocar a Leao para la selección portuguesa es precisamente Max Allegri, quien se expresó así en televisión: «Hemos hablado con Rafa y hemos preferido que hoy se quedara fuera para que tenga 20 días para recuperarse —dijo Allegri—. ¿La selección? No está en absoluto en condiciones de jugar, necesita realizar trabajos específicos para volver al cien por cien».





Un concepto que se hizo aún más tajante en la rueda de prensa posterior al partido: «Creo que lo descartarán, creo que ya lo han descartado. Necesita descansar. Hay que agradecerle lo que ha hecho hasta ahora».