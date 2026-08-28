Unas pequeñas notas y comentarios sueltos para el Milan, que cerró el partido celebrándolo bajo la curva del Milan. Maignan tocó el balón con las manos una vez: suficiente para desbaratar una ocasión en la primera parte. Gila estuvo atento, como de costumbre, limitando más de lo habitual alguna iniciativa un poco más temeraria. También De Winter cumplió, y no fue poco para corregir alguna incursión entre líneas. Así, las iniciativas desde atrás llevaron la firma de Pavlovic, frenado por el portero Stankovic en la ocasión más clara a la media hora.





En el centro del campo, Chuku apareció a ráfagas, poco encendido y muy apagado, aunque no pasó desapercibido un oportuno despeje suyo ante una peligrosa internada del Venezia. El otro «recuperado» entre los ex apartados del año pasado, es decir, Musah, ofreció mucha cantidad y la misma imprecisión, un paso atrás en el camino que parecía haber emprendido, mucho mejor, el pasado domingo en Turín. Es verdad que al inicio de la segunda parte estrelló un balón en el larguero, pero fue más un gol fallado que un golpe de mala suerte. Bastante opaco en lo ordinario también Modric, incómodo en los arreones de un partido por momentos frenético. Por la izquierda, sin destellos, Bartesaghi, algo escolar, la verdad, aunque providencial al menos en un cierre salvador en el segundo palo con Maignan superado, cuando todavía se estaba 0-0.





Arriba, Loftus-Cheek: doble apellido, pero medio inacabado. Tiene físico, potencia, carrera. Todas cualidades que siempre se intuyen y casi nunca se ven. Mejor Cisse, aunque todavía tan voluntarioso como verde. El chico sabe hacerlo (presente) y lo conseguirá (futuro): la diferencia en los tiempos verbales significa que no se le puede exigir la regularidad de un veterano, al menos a cierto nivel. El nivel de las expectativas, en cambio, es altísimo para Gonçalo Ramos, también por el precio, más de 70 millones, que pesa sobre cada balón tocado o rozado, de cabeza o con el pie. Después de dejar bastante que desear, el delantero portugués se desatascó en la ocasión más delicada y difícil, la que sirvió para desbloquear el resultado. A partir de ahí, todos olvidaron algún error grosero cometido en la primera parte. Y así Gonçalo se convirtió simplemente en GOLçalo.





Está claro que el Milan cambió cuando Amorim movió el banquillo. Exactamente igual que en Turín, Rabiot cambió la maniobra y Saelemaekers el partido. El belga encontró a Ramos para el gol de la ventaja y activó a Jashari (que también entró bien) para el segundo. Al final, el Milan cerró con San Siro de fiesta. Soñar se puede. Ilusionarse no. Pero dentro de una semana llegará ya el duelo de la verdad con la Juventus. Y ahí se verá.