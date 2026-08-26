La señal, clara, había llegado el pasado domingo: Pietro Terracciano no estaba en el banquillo en el Torino-Milan. El experimentado portero, ex de la Fiorentina, ha hablado con el AC Milan en los últimos días y de ese intercambio se ha llegado a la decisión, compartida, de poner fin a la relación en los próximos días pese al contrato vigente hasta 2026. Por un lado, el deseo de volver a jugar con continuidad; por otro, la línea del AC Milan, que quiere dar valor a los jóvenes porteros que tiene en la plantilla.
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Milan, aprobada la línea joven para la portería: Terracciano, cerca del Monza; ascienden a Torriani. Este es quién será el tercer portero
Terracciano ve al Monza
El agente de Terracciano trabaja desde hace varios días para encontrar la mejor solución posible para su representado. Una vez esfumada la posibilidad de la Juventus (que ha fichado a Grabara como segundo portero), Pastorello ha reactivado los contactos con el Monza, que busca desesperadamente un portero fiable para poner a disposición del técnico Juric. En las próximas horas está prevista una cumbre en la que las partes intentarán sellar el acuerdo definitivo.
TORRIANI, APROBADO
La decisión de apostar por Torriani como segundo portero a la espalda de Maignan llegó antes que la de poner en el mercado a Terracciano. El AC Milan cree mucho en Torriani y ha programado un siguiente paso en su carrera. Una señal clara lanzada también al mercado: llegaron varias solicitudes en el mes de junio, pero el AC Milan siempre respondió con una negativa.
LA ELECCIÓN ENTRE PITTARELLA
El 18 de agosto, el Milan hizo oficial la renovación del contrato de Léo-Paul Bouyer, portero francés de la generación de 2008 que se disputará el puesto de tercer portero con Matteo Pittarella, que está por delante en la jerarquía de Ruben Amorim.
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