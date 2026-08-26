Milan, aprobada la línea joven para la portería: Terracciano, cerca del Monza; ascienden a Torriani. Este es quién será el tercer portero

La señal, clara, había llegado el pasado domingo: Pietro Terracciano no estaba en el banquillo en el Torino-Milan. El experimentado portero, ex de la Fiorentina, ha hablado con el AC Milan en los últimos días y de ese intercambio se ha llegado a la decisión, compartida, de poner fin a la relación en los próximos días pese al contrato vigente hasta 2026. Por un lado, el deseo de volver a jugar con continuidad; por otro, la línea del AC Milan, que quiere dar valor a los jóvenes porteros que tiene en la plantilla.