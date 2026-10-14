Milan, Amorim trabaja en la evolución de Hutchinson: jugará contra el Salzburgo, qué trasciende sobre su futuro

Nacido el 30 de octubre de 2003 en una pequeña localidad a las afueras de Londres, Hutchinson fue tentado por la selección jamaicana antes de elegir la inglesa, con la que ganó el Europeo sub-21 en 2025. Se formó primero en la cantera del Arsenal y luego en la del Chelsea, con el que debutó en la Premier League, antes de dar un salto de nivel durante sus dos años en el Ipswich Town, primero en la Championship y después en la máxima categoría. Su experiencia en el Nottingham Forest fue decepcionante desde todos los puntos de vista, pero Amorim no tiene dudas sobre el talento del joven, hasta el punto de llamarlo al AC Milan: la mayor oportunidad de su carrera. Hutchinson la aceptó con gran entusiasmo, aunque las condiciones económicas parecen desalentar de entrada un posible plan de compra por parte del AC Milan: tras desembolsar 4 millones por la cesión, harían falta casi 50 millones para ejercer la opción de compra en verano.