No logró convertirse en una estrella del campeonato inglés y espera conseguirlo en el AC Milan ayudando al entrenador al que le arruinó el debut. Hutchinson confía en la buena opinión que Amorim tiene de él para dar el gran salto en el fútbol italiano con la camiseta del AC Milan. Superar lo que hizo en Inglaterra no será tan difícil: allí suma 4 goles y 7 asistencias en 63 partidos. Eso sí, tendrá que contar con más oportunidades que en sus primeras siete apariciones de esta temporada: solo fue titular una vez (y jugó apenas 45 minutos, n. de la r.) en la Europa League contra el Benfica y disputó algunos minutos en un par de partidos de la Serie A.
Milan, Amorim trabaja en la evolución de Hutchinson: jugará contra el Salzburgo, qué trasciende sobre su futuro
LA GRAN OPORTUNIDAD
Nacido el 30 de octubre de 2003 en una pequeña localidad a las afueras de Londres, Hutchinson fue tentado por la selección jamaicana antes de elegir la inglesa, con la que ganó el Europeo sub-21 en 2025. Se formó primero en la cantera del Arsenal y luego en la del Chelsea, con el que debutó en la Premier League, antes de dar un salto de nivel durante sus dos años en el Ipswich Town, primero en la Championship y después en la máxima categoría. Su experiencia en el Nottingham Forest fue decepcionante desde todos los puntos de vista, pero Amorim no tiene dudas sobre el talento del joven, hasta el punto de llamarlo al AC Milan: la mayor oportunidad de su carrera. Hutchinson la aceptó con gran entusiasmo, aunque las condiciones económicas parecen desalentar de entrada un posible plan de compra por parte del AC Milan: tras desembolsar 4 millones por la cesión, harían falta casi 50 millones para ejercer la opción de compra en verano.
EL PLAN DE AMORIM
El largo parón por los compromisos de la Liga de Naciones le ha servido a Amorim para intensificar el trabajo individual con los jugadores de la plantilla que se quedaron entrenando en Milanello. Uno de los focos principales ha sido Hutchinson: el técnico portugués ya anunció en rueda de prensa que había trabajado mucho con Omari. ¿Con qué objetivo? Integrarlo en sus mecanismos y en su filosofía de juego, con el reto de poder contar con él en dos posiciones: mediapunta zurdo y sustituto de Chukwueze como carrilero. Contra el Salzburgo sumará más minutos; solo queda por ver si entrará durante el partido o, mucho más probablemente, jugará desde el primer minuto.
FUTURO COMPLICADO
Amorim prepara un plan para Htuchinson con un segundo objetivo: intentar abrirle una puerta para seguir en el Milan. El futbolista nacido en 2003 sabe que debe rendir muy por encima de lo habitual para convencer al Milan de apostar fuerte por él e invertir nada menos que 50 millones en su fichaje. La historia del mercado de fichajes de los últimos años también muestra que es posible renegociar acuerdos y dejar sin efecto la primera opción de compra. Además, un agente tan influyente y capaz como Bertolucci siempre encuentra una solución para sus representados. Pero antes le toca a Hutchinson trabajar para sorprender como en el Chelsea y no decepcionar como en el Nottingham Forrest.
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