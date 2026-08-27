Después del triunfo en el debut en el campo del Torino con los goles de Cisse y Rabiot, el Milan vuelve a jugar en San Siro en el adelanto del viernes contra el Venezia. Ruben Amorim presenta el duelo ante el Venezia y también responde a las preguntas sobre el mercado: "Creo que debemos mejorar los mecanismos y la estabilidad del equipo. Debemos prepararlo para que todos estén implicados. Es imposible ser competitivos si juegan siempre los mismos: para ganar títulos hay que saber cambiar. En la Serie A los rivales cambian de una semana a otra en cuanto a características. Es importante hacer rotaciones también con esa perspectiva”.
Traducido por
Milan, Amorim: "Tomori, Fofana y Gimenez son buenos jugadores, pero es imposible que vuelvan al proyecto"
Sobre Leao y los tres jugadores apartados de la plantilla
El mercado está a punto de cerrarse. ¿Está contento de que este sea el último partido con el mercado abierto y puede darnos novedades sobre Leao y Ricci?
«Estoy muy contento con la plantilla. No sé qué pasará de aquí al final del mercado. Leao no está listo para entrar en la convocatoria, solo se ha entrenado una vez y no estará en el partido. Tenemos que esperar cinco días para que se cierre el mercado de fichajes. Si llega alguien, será porque podrá ayudarnos tanto en el presente como en el futuro. Yo intentaré elegir a los mejores intérpretes para el partido de mañana. Cuando cierre el mercado, hablaremos de nuestra plantilla».
¿Es una decisión definitiva sobre Tomori, Fofana y Gimenez o podrían ser reintegrados?
«No es que no sean excelentes futbolistas y excelentes personas, pero es imposible entrenarse con 27 jugadores disponibles. Nosotros, como club, debemos permitirles desarrollar su actividad de la mejor manera. El mercado está abierto, pero mi foco está en el Venezia».
¿No cree que la plantilla es corta en algunas posiciones?
«Creo que debemos seguir concentrados en el partido. Hay muchos jugadores y jóvenes que necesitan minutos. No podemos pensar en resolver todos los problemas en una sola ventana de mercado. Hará falta tiempo para ponerlo todo en orden. Luego podría haber sorpresas. Hoy todo el mundo quiere las cosas de manera rápida, pero creo que hace falta tiempo para ciertas cosas. Y podría haber sorpresas, como pasó con Cisse. Ahora, todo lo que hagamos tendrá un impacto en el futuro y hace falta calma, paciencia y quizá, repito, habrá sorpresas».
Si Leao se quedara, ¿es un jugador con el que podría contar o entraría en el grupo con Fofana, Tomori y Gimenez?
«Podemos hablar de esto dentro de cinco días. Es difícil hablar de situaciones individuales. Entiendo lo que me preguntan, pero en la próxima rueda de prensa les diré todo sobre el mercado. Leao es un jugador muy fuerte y que, si está en el estado mental adecuado, puede jugar en cualquier equipo del mundo. A veces, en el fútbol, llega un momento en el que hay que ir a otro sitio. Todavía no hemos hablado del Venezia, de cómo juega su equipo, de que es un equipo que lo hizo muy bien el año pasado en la Serie B. Yo estoy centrado en mi primer partido en San Siro».
Sobre Leao y la renovación de Rabiot
¿Qué tipo de impacto esperas mañana en San Siro y qué Venezia esperas?
“Creo que será un día especial para mí, sentiré la responsabilidad de ser el entrenador del Milan. Pero también quiero disfrutar del momento. Espero un partido difícil. Hemos visto el partido con el Lecce, les hemos mostrado muchas imágenes a los jugadores que van más allá del resultado con el Lecce. Habrá algo de tensión, pero nosotros debemos ser inteligentes, humildes y estar dispuestos a presionar y correr mucho y a gestionar bien la posesión del balón. Ellos vendrán a buscarnos hombre a hombre por todo el campo y lo que me ha llamado la atención, viendo los partidos de la primera jornada, es que debemos vender mejor el producto del fútbol italiano porque hay muchos buenos entrenadores y hay una buena calidad del producto. El Venezia vendrá aquí sin la presión del resultado, que recaerá toda sobre nosotros. Nosotros tendremos que pensar cuando tengamos la pelota, aunque nuestros aficionados querrán un Milan que domine el juego. Pero debemos ser humildes e inteligentes al hacerlo”.
¿Cómo quieres cambiar la percepción sobre tu Milan?
“En cuanto a mi posición sobre cómo veo los partidos, no sé por qué lo hago. Prefiero que la gente no nos considere entre los favoritos para ganar el Scudetto. Nosotros debemos jugar los partidos sin bajar demasiado nuestro nivel de rendimiento. Hace falta continuidad en el rendimiento. Necesitamos tiempo para crecer. Creo que un partido no cambia nada, porque un equipo puede jugar bien y luego puede no hacerlo. Debemos encontrar esa continuidad jugando bien cada semana. Cuando veo a mi equipo en los entrenamientos, encuentro que trabajamos bien y que hay mucho compromiso por parte de los jugadores. Solo así podemos mejorar y, para hacerlo, todos los jugadores deben sentirse parte del proyecto. Y para vender mejor el producto, hay que jugar un buen fútbol”.
¿Qué tan importante es Rabiot y cuándo quiso quedarse en el Milan?
“No lo conocía antes de llegar aquí, pero Adrien es un jugador crucial para nuestro proyecto. Hemos querido retenerlo y, si existe la posibilidad, hay que renovarle el contrato. Él lo sabe. Es un gran profesional y tiene unas ganas de aprender impresionantes. Ayuda mucho a sus compañeros durante los entrenamientos. Jugó en Turín con solo tres entrenamientos y, aun así, fue decisivo. Todavía está lejos de su mejor forma”.
Sobre Maignan y los problemas contra los pequeños
¿Cómo ha encontrado a Maignan después de un verano intenso para él?
“Una cosa que he aprendido es que debo ver las cosas con mis propios ojos para poder valorarlas bien. He hablado con él, es un jugador implicado en este proyecto, es un líder. Es muy fuerte en los detalles, exige respeto y queremos que se quede aquí. Lo veo contento con el nuevo entrenador de porteros. Sé que se ha hablado mucho de él en las redes sociales. En los entrenamientos, se comporta como un líder y eso me lleva a pensar que está muy contento aquí”.
El año pasado el Milan perdió el primero en San Siro con la Cremonese y el problema se repitió en el resto del campeonato. ¿Ha entendido el motivo de aquellas dificultades y si, con respecto al equipo, ha cambiado algo para evitar que el problema se repita de nuevo?
“Para mí ese es el foco. No puedes tener atención a los detalles en los grandes partidos y luego no tener el mismo foco contra rivales que la gente considera más asequibles. No sé si fue un problema de humildad o no, yo no estaba. No podemos ver a un equipo, por ejemplo, contra el Inter y a otro diferente contra otro rival. Si estamos concentrados, podemos ganar a cualquiera. Si no lo estamos siempre, también podemos perder contra un equipo de Serie B. Nosotros tenemos que pensar que nuestro próximo rival es siempre el equipo más fuerte del mundo”.
¿Cómo está Pulisic? ¿A Rabiot lo veremos más como centrocampista o como mediapunta?
“Pulisic viene de una lesión y no será titular. Veremos si podrá jugar algunos minutos. Sobre Rabiot puedo decir que podrá jugar tanto como centrocampista como de mediapunta, dependerá de lo que queramos del partido. Dependerá de qué jugadores estén disponibles. Sé que está acostumbrado a jugar por dentro. Como mediapunta lo hizo muy bien cuando estaba en el Marsella. Es muy inteligente, tiene disparo desde fuera y una gran lectura de las situaciones, como se vio en el gol de Turín”.
¿Cuáles son las parejas por fuera de este Milan?
“Diego Moreira puede jugar tanto con Chukwueze como en su lugar. Si Chukwu tuviera que faltar, con Moreira hemos incorporado a un jugador que no hará cambiar la identidad del equipo. Habrá partidos en los que jugaremos con dos extremos muy ofensivos. Si nos encontramos un centro del campo de cuatro, Bartesaghi puede entrar para bajar a la línea de nuestra defensa. Ya veremos”.
SOBRE LOS MOVIMIENTOS EN ATAQUE ENTRE EL CAMPO Y EL MERCADO
¿Qué no quiere ver contra el Venezia con respecto al partido ante el Torino?
«En lo que se refiere a la condición física, tuvimos un bajón en los últimos quince minutos. Modric ha hecho pocos entrenamientos en la preparación, Rabiot llegó la semana pasada. Nuestros centrales no están acostumbrados a presionar tan arriba y hará falta tiempo para asimilar estas cargas de trabajo. Podríamos haber gestionado mejor la posesión, pero también hay que felicitar a Abate por habernos puesto en dificultades con los cambios. Nosotros habíamos agotado los cambios. No podemos resolver todos los problemas en un solo partido y un paso adelante sería si mañana logramos hacer bien ochenta minutos. Contra el Torino fue “fácil” leer los movimientos porque eran dos esquemas especulares. Mañana será diferente».
Después de Cisse, ¿se ha enamorado de alguien más en el vestuario?
«(sonríe, ndr). No quiero dar nombres individuales, quiero a todos mis jugadores por igual. Están trabajando muy bien y también hay que darle mérito a Allegri porque hay una gran cultura del trabajo aquí en Milanello. Hacen preguntas, pero estoy satisfecho con lo que estamos haciendo y yo adoro a todos aquí».
¿Se siente seguro con los jugadores que tiene a su disposición para hacer lo que tiene en mente en fase defensiva?
«Siempre hacen falta jugadores rápidos. En Inglaterra, puedes tener un jugador rápido, pero si es bajo sufrirás en las jugadas a balón parado. Cuando juegas en un gran equipo tienes que ser rápido porque hay muchas transiciones, debes ser bueno con el balón en los pies, pero también en el uno contra uno. Hay muchos duelos. Las cualidades son: velocidad, capacidad con el balón en los pies y habilidad en los duelos».
¿No son pocos Gonçalo Ramos y Camarda para tres competiciones?
«No quiero hablar antes de que cierre el mercado. Creemos que Camarda necesita espacio y tiempo, pero también podríamos jugar con un falso nueve. Yo creo mucho en Camarda y pienso que debemos tenerle a él y no otras opciones. Ayudando a Francesco, también me ayudo a mí mismo. Ramos está a un nivel muy alto, pero Camarda necesita no sentirse la tercera opción, sino la segunda, para poder estar preparado cuando sea llamado. Así se sentirá importante. Se está adaptando a nuestro juego. Tendrá espacio y habrá una diferencia con respecto a Ramos, pero yo creo mucho en él, aunque nosotros estamos en un nuevo proyecto. Él debe pelear por el puesto al margen de la edad y es un jugador del Milan y creemos mucho en él»
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