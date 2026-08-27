Milan, Amorim: "Tomori, Fofana y Gimenez son buenos jugadores, pero es imposible que vuelvan al proyecto"

El mercado está a punto de cerrarse. ¿Está contento de que este sea el último partido con el mercado abierto y puede darnos novedades sobre Leao y Ricci?

«Estoy muy contento con la plantilla. No sé qué pasará de aquí al final del mercado. Leao no está listo para entrar en la convocatoria, solo se ha entrenado una vez y no estará en el partido. Tenemos que esperar cinco días para que se cierre el mercado de fichajes. Si llega alguien, será porque podrá ayudarnos tanto en el presente como en el futuro. Yo intentaré elegir a los mejores intérpretes para el partido de mañana. Cuando cierre el mercado, hablaremos de nuestra plantilla».

¿Es una decisión definitiva sobre Tomori, Fofana y Gimenez o podrían ser reintegrados?

«No es que no sean excelentes futbolistas y excelentes personas, pero es imposible entrenarse con 27 jugadores disponibles. Nosotros, como club, debemos permitirles desarrollar su actividad de la mejor manera. El mercado está abierto, pero mi foco está en el Venezia».





¿No cree que la plantilla es corta en algunas posiciones?

«Creo que debemos seguir concentrados en el partido. Hay muchos jugadores y jóvenes que necesitan minutos. No podemos pensar en resolver todos los problemas en una sola ventana de mercado. Hará falta tiempo para ponerlo todo en orden. Luego podría haber sorpresas. Hoy todo el mundo quiere las cosas de manera rápida, pero creo que hace falta tiempo para ciertas cosas. Y podría haber sorpresas, como pasó con Cisse. Ahora, todo lo que hagamos tendrá un impacto en el futuro y hace falta calma, paciencia y quizá, repito, habrá sorpresas».

Si Leao se quedara, ¿es un jugador con el que podría contar o entraría en el grupo con Fofana, Tomori y Gimenez?

«Podemos hablar de esto dentro de cinco días. Es difícil hablar de situaciones individuales. Entiendo lo que me preguntan, pero en la próxima rueda de prensa les diré todo sobre el mercado. Leao es un jugador muy fuerte y que, si está en el estado mental adecuado, puede jugar en cualquier equipo del mundo. A veces, en el fútbol, llega un momento en el que hay que ir a otro sitio. Todavía no hemos hablado del Venezia, de cómo juega su equipo, de que es un equipo que lo hizo muy bien el año pasado en la Serie B. Yo estoy centrado en mi primer partido en San Siro».