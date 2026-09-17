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Amorim Torino MilanGetty
Emanuele Tramacere

Traducido por

Milan, Amorim: "Todos estaban nerviosos, incluidos los aficionados. No fue sencillo"

AC Milán
R. Amorim
AC Milán vs Benfica
Benfica
Europa League

El entrenador portugués reiteró las dificultades afrontadas contra el Benfica en la Europa League.

No fue bien el primer partido de la temporada en la Europa League del AC Milan de Ruben Amorim. La derrota por 2-0 sufrida ante el Benfica, que llega después de los empates contra Lazio y Juventus, sigue metiendo presión sobre el entrenador portugués y también empiezan a surgir críticas y murmullos entre los aficionados.

Entrevistado también por CBS Sport Golazo, el ex del Manchester United trató de defender su trabajo, confirmando las dificultades encontradas, pero reiterando que se puede y se debe mejorar de cara a los próximos partidos.

  • TODOS NERVIOSOS, TAMBIÉN LOS AFICIONADOS

    «La primera parte y el inicio de la segunda nos condenaron. Estábamos nerviosos con el balón y lo perdimos muchas veces. Todos estaban nerviosos, incluidos los aficionados, y fue un partido difícil para nosotros»

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  • MEJORAR

    "Debemos mejorar en cada situación de juego y debemos saber adaptarnos: cada partido tiene su propia historia y debemos estar más organizados. Este partido ya no podemos cambiarlo, pero podemos cambiar el próximo"

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