Después de seis partidos y 659 minutos de juego, el Milan volvió a marcar en el Allianz Stadium ante la Juventus. Alphadjo Cisse se encargó de romper la mala racha, es decir, el mejor mediapunta de la plantilla del Milan. Y eso que hubo quien, en la gestión anterior, no lo consideraba preparado para la camiseta del Milan y quien, hace unas semanas, prácticamente lo había cedido al Torino, aunque después se detuvo ante la firme voluntad de Amorim de mantenerlo en la plantilla.
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Milan, Amorim tiene un problema en la mediapunta: de la inconsistencia de Saelemakers al fantasma Pulisic, falta una pareja titular
Cissé es el único listo
1156 son los km que separan Catanzaro de Milán, una auténtica inmensidad. Desde el punto de vista futbolístico, se habla precisamente de dos mundos distintos para todos, pero no para Cisse, que no está acusando el salto a un gran club. Alpha ( así lo llaman sus compañeros de equipo, ndr) tiene el talento y la cabeza adecuada para escribir páginas importantes de la historia del AC Milan. Como protagonista y no como simple comparsa, con 19 años y 319 días se ha convertido en el más joven en marcar en sus dos primeros partidos a domicilio con el AC Milan desde la época de los tres puntos por victoria, es decir, desde la 94-95. Turín le ha regalado dos alegrías en este arranque, una contra el Torino y otra contra la Juventus. Amorim, en cambio, le regala una camiseta de titular: pese a que solo tiene 19 años, va por delante de sus compañeros en la comprensión de las ideas del técnico y seguramente es el más adecuado para jugar en la mediapunta.
LAS DIFICULTADES DE LOFTUS-CHEEK Y SAELEMAEKERS
En las dos primeras apariciones oficiales de la temporada, contra Torino y Venezia, Amorim apostó por Cisse y Loftus-Cheek en la mediapunta con resultados dispares: sin duda, el inglés sigue ofreciendo actuaciones incompletas y carentes de la determinación necesaria para llegar al resultado final. Contra la Juventus, Amorim probó la pareja formada por Saelemaekers-Rabiot, pero el resultado fue de todo menos excepcional: el belga prácticamente no apareció en ningún momento, Rabiot estuvo claramente en dificultades tanto físicas como de lectura del juego. La sensación es que ambos se expresan mejor en sus roles naturales de carrilero y de interior/mediocentro.
El fantasma de Pulisic y la carta Hutchinson
Cero minutos en tres partidos pese a que ya ha vuelto a estar completamente a disposición de Pulisic. Amorim todavía no ha utilizado al estadounidense en la liga y el «caso» está tomando realmente forma de caso: Pulisic es el único jugador de la plantilla capaz de marcar de verdad la diferencia en la mediapunta y de aportar esa cifra de goles y asistencias necesaria para hacer una liga importante. Si estuviera al 100% contra la Lazio, jugaría él en pareja con Cissé.
Distinto es el caso de Hutchinson: un jugador muy del gusto de Amorim que puede decir la suya a partir de la próxima semana. Omari ahora solo necesita encontrar tiempos y jugadas para convertirse después en un recurso más en la mediapunta. El empate de Turín nos confirma que el equipo debe reencontrar una pareja establecida en la mediapunta.
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