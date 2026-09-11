Una conferencia de prensa de una hora completa, entrando al tackle sobre varios grandes temas. Amorim prefiere trabajar sobre el campo, con sus jugadores, antes que hacer declaraciones públicas, pero eso no quiere decir que evite las preguntas. Al contrario, las afronta incluso asumiendo riesgos calculados. Eso sí, el técnico portugués quiso rendir homenaje de inmediato a Rino Gattuso, al definirlo como una leyenda: "Gattuso es una leyenda del Milan: el
talento
no lo es todo. La pasión que tenía es algo que debemos recuperar en nuestro club. Ha faltado en los últimos años, hay que ponerla sobre el campo. Con pasión y compromiso se pueden superar varios problemas".