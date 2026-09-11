Un tema central en la rueda de prensa previa a Lazio-Milan ha sido el relativo al estado actual de Pulisic: el del estadounidense es un verdadero caso entre el campo y el mercado. No renueva y no ha encontrado espacio en las tres primeras jornadas, en las que todavía debe hacer su debut. Amorim ha justificado en estos términos la particular gestión del potente delantero estadounidense: "Lo veréis mañana, no sé si de inicio o con el partido ya en marcha. Creo que jugará algunos minutos. Me gusta mucho como jugador. Está enfadado porque lleva cero minutos hasta ahora y eso me gusta en mis jugadores. No olvidéis que tuvo una lesión en verano y luego, en el primer entrenamiento, recibió un golpe y se paró. No quitaré a quien lo está haciendo bien solo para poner un 'nombre': esta es mi manera de gestionar el grupo y moriré con estos principios. Pulisic es muy importante para mí. Después del parón de selecciones hay 8 semanas con tres partidos por semana: todos estarán cansados por todo lo que se va a jugar. Pulisic es importante y jugará muchos partidos. Pero hay que entender el contexto y mi historia para entender por qué tomo ciertas decisiones. Pero veréis a Pulisic ya este fin de semana".





Un vademécum claro sobre cómo el portugués pretende gestionar no solo a Pulisic, sino a todo el grupo: cuenta lo que se hace en los entrenamientos y no el nombre. El único líder por encima de todos y con plena conciencia del peso de cada decisión. Traducido en palabras llanas: Amorim asume responsabilidades importantes siendo consciente de lo que eso conlleva.