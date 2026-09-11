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grafica amorim milanGetty Images

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Milan, Amorim sin filtros en rueda de prensa: la visión del portugués como líder del vestuario y manager al estilo inglés como quiere Cardinale

AC Milán

De las palabras a los hechos: Amorim explica su visión sobre la gestión del grupo y de las grandes figuras de la plantilla

Una conferencia de prensa de una hora completa, entrando al tackle sobre varios grandes temas. Amorim prefiere trabajar sobre el campo, con sus jugadores, antes que hacer declaraciones públicas, pero eso no quiere decir que evite las preguntas. Al contrario, las afronta incluso asumiendo riesgos calculados. Eso sí, el técnico portugués quiso rendir homenaje de inmediato a Rino Gattuso, al definirlo como una leyenda: "Gattuso es una leyenda del Milan: el 

talento

 no lo es todo. La pasión que tenía es algo que debemos recuperar en nuestro club. Ha faltado en los últimos años, hay que ponerla sobre el campo. Con pasión y compromiso se pueden superar varios problemas". 

  • LA GESTIÓN DEL GRUPO

    Un tema central en la rueda de prensa previa a Lazio-Milan ha sido el relativo al estado actual de Pulisic: el del estadounidense es un verdadero caso entre el campo y el mercado. No renueva y no ha encontrado espacio en las tres primeras jornadas, en las que todavía debe hacer su debut. Amorim ha justificado en estos términos la particular gestión del potente delantero estadounidense: "Lo veréis mañana, no sé si de inicio o con el partido ya en marcha. Creo que jugará algunos minutos. Me gusta mucho como jugador. Está enfadado porque lleva cero minutos hasta ahora y eso me gusta en mis jugadores. No olvidéis que tuvo una lesión en verano y luego, en el primer entrenamiento, recibió un golpe y se paró. No quitaré a quien lo está haciendo bien solo para poner un 'nombre': esta es mi manera de gestionar el grupo y moriré con estos principios. Pulisic es muy importante para mí. Después del parón de selecciones hay 8 semanas con tres partidos por semana: todos estarán cansados por todo lo que se va a jugar. Pulisic es importante y jugará muchos partidos. Pero hay que entender el contexto y mi historia para entender por qué tomo ciertas decisiones. Pero veréis a Pulisic ya este fin de semana".


    Un vademécum claro sobre cómo el portugués pretende gestionar no solo a Pulisic, sino a todo el grupo: cuenta lo que se hace en los entrenamientos y no el nombre. El único líder por encima de todos y con plena conciencia del peso de cada decisión. Traducido en palabras llanas: Amorim asume responsabilidades importantes siendo consciente de lo que eso conlleva.

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  • Visión común con Cardinale

    La idea de un entrenador a la inglesa, con funciones de mánager tanto para las decisiones en el mercado como dentro de la vida cotidiana del grupo, nace precisamente de Gerry Cardinale. Según la visión del patrón de RedBird y del Milan, el entrenador es el eslabón débil del fútbol italiano y el primero en perder cuando las cosas no salen según los planes iniciales. La elección de Amorim iba precisamente en la línea de romper determinados esquemas: el Milan ha pasado del «el mercado lo hace la directiva, el entrenador entrena» de Ibrahimovic en referencia a Fonseca al equipo de trabajo integrado en el mercado, con Amorim teniendo la última palabra sobre todo. Una pequeña revolución que necesita tiempo, apoyo y cohesión: el nuevo Milan parte del liderazgo de Amorim.

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