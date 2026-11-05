«No estamos preparados para ser competitivos en dos frentes. Debemos trabajar en nuestra forma de entender el fútbol y en cómo afrontamos los partidos. No hay excusas esta noche, no hay nada que pueda decir. Normalmente tengo mucho que decir para defender a nuestro equipo, pero esta noche no. Debemos ser más humildes y entender qué ha pasado. Tengo que entender cómo cambiar esta mentalidad provinciana. Todos deben entrenarse como Pavlovic. Él está dispuesto a morir entrenando. Es un buen ejemplo». Amorim no se anda con rodeos al analizar el ridículo del Milan ante el Ferencvaros: el 0-2 incluso se queda corto para el equipo húngaro, que se dio un festín en San Siro gracias a una actuación del Milan que rozó lo bochornoso. El técnico portugués debe preguntarse qué procesos mentales llevan a un equipo a firmar una actuación perfecta contra el Inter para después saltar al campo, cinco días más tarde, con una desgana que no respeta la historia del club en Europa.
Milan, Amorim profundamente decepcionado por el enésimo ridículo en Europa: quién corre el riesgo de quedarse atrás
Europa League desdeñada
Si tres indicios constituyen una prueba, podemos afirmar con certeza que el Milan no aspira a ganar la Europa League, pese a ser, sobre el papel, uno de los favoritos. Las duras derrotas ante Benfica, Bornemouth y Ferencvaros se debieron a dos factores: la actitud de las figuras de la plantilla y el nivel insuficiente de varios suplentes. El Rabiot dominante que se ve en la liga muestra una versión completamente distinta, indolente y sin ambición, cuando suena el himno de la Europa League. El francés, capitán en esta ocasión por la sanción de Maignan, no es el único caso, pero sí el más evidente.
NO ESTÁ A LA ALTURA
La plantilla corta confeccionada el pasado verano por Cardinale, Amorim y el grupo de trabajo integrado cuenta con un once titular fuerte, capaz de competir contra cualquiera (como ocurrió, precisamente, en el derbi), pero al mismo tiempo ofrece pocas garantías en el banquillo. En varios casos, se puede hablar de jugadores que no están a la altura. El caso de Filippo Terracciano es emblemático: ya había sido descartado por la anterior dirección, pero permaneció en el AC Milan por deseo de Amorim. Su temporada se resume en 45 minutos de mal juego contra el Benfica antes de ser sustituido en el descanso, una roja directa tras entrar como suplente en Salzburgo y una mala actuación contra el Ferencavaros, entre los silbidos de San Siro. También crecen las dudas sobre Jashari, que, después de algunas actuaciones al menos cercanas al aprobado, sigue mostrando limitaciones técnicas, tácticas y de ritmo demasiado evidentes: los más de 40 millones gastados en él han sido un fracaso absoluto.
Hutchinson muestra altibajos, pero, más allá de algunas limitaciones evidentes, siempre exhibe una actitud acorde con la importancia de los partidos y, por ese motivo, Amorim lo está utilizando con bastante continuidad.
POR DETRÁS O FUERA DE LA JERARQUÍA
Las excelentes actuaciones ante el Salzburgo y el Udinese parecían haber devuelto al Milan una versión valiente y sólida de Bartesaghi, pero no llegó la prueba definitiva que confirmara esa tendencia. El canterano del Milan volvió a mostrar los defectos de la pasada temporada en cuanto a personalidad y concentración. Quien sí parece haber desaparecido por completo del radar es Estupinan, que permaneció en el banquillo durante todo el partido contra el Ferencvaros. Los dos jugadores de la banda izquierda tienen mucho trabajo por delante si no quieren perder posiciones en la jerarquía de Amorim.
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