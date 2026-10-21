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Loftus-Cheek MilanGetty Images
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Milan, Amorim prepara rotaciones de cara al Bournemouth: entran Loftus-Cheek y Cisse, la decisión sobre Camarda

AC Milán

Mañana por la noche, contra el Bournemouth, Ruben Amorim hará varios cambios respecto al último partido de liga ante el Atalanta.

Bajo una lluvia incesante, el Milan realizó esta mañana en Milanello su última sesión de entrenamiento: no hay buenas noticias para Amorim, que no podrá contar con Chukwueze. El problema de cadera del nigeriano no se resolverá en poco tiempo y existe el riesgo de que permanezca de baja durante un periodo considerable. El joven defensa búlgaro del Milan Futuro Valeri Vladimirov se incorporó al primer equipo. Durante la sesión también tuvo que parar Goncalo Ramos: el delantero portugués sufre una sobrecarga muscular en la pantorrilla y mañana se someterá a pruebas diagnósticas para determinar el alcance real del problema.

En el Vitality Stadium de Bournemouth saltará al campo un Milan muy distinto al que se impuso al Atalanta el pasado domingo: Ruben Amorim hará cambios con toda seguridad.

  • JUEGA TOMORI

    El capitán Maignan no conoce la palabra rotaciones y también estará en el campo contra el Bournemouth en la Europa League. Amorim mantiene su confianza en Tomori, que debería dar descanso a De Winter, con Gila de vuelta en el centro y Pavlovic a la izquierda. El defensa inglés está recuperando protagonismo como un recurso valioso, especialmente para los partidos internacionales.

  • Jashari en la dirección del juego

    Según las últimas informaciones desde Milanello, Amorim ha decidido darle la titularidad a Jashari como organizador del juego, mientras que Modric comenzará en el banquillo para que llegue en plena forma a la próxima jornada de liga, en el campo del Udinese. Queda por ver si Rabiot, líder y titular indiscutible para Amorim, o Musah acompañará al internacional suizo. Bartesaghi apunta a ser titular en la banda izquierda, con Moreira en la opuesta.

  • CAMARDA Y CISSE

    En ataque, Amorim apuesta por la juventud, más concretamente por la italiana: Cisse jugará junto a Camarda con la esperanza de que el delantero marque el gol que pueda suponer un punto de inflexión en su temporada. También habrá sitio para Loftus-Cheek en la mediapunta, para aprovechar la potencia física del inglés en un partido que se prevé muy intenso.

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