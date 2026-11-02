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Una protesta muy original que también puede interpretarse como una provocación destinada a dar que hablar. ¿Los aficionados del Milan no podrán entrar en el estadio Ferraris para presenciar el partido contra el Genoa? Entonces irán al Acuario de Génova. La iniciativa ha sido anunciada por la Curva Sud del Milan de cara al encuentro previsto para el domingo 8 de noviembre a las 15:00. Amorim espera que en las próximas horas se permita viajar a los aficionados del Milan residentes en Lombardía. Sabe cuánto pueden marcar la diferencia, como ocurrió en el derbi. El partido contra el equipo de De Rossi es una cita que el Milan se toma muy en serio y, por ese motivo, el técnico deberá gestionar sus recursos en el compromiso del próximo jueves en San Siro contra el Ferencváros, correspondiente a la cuarta jornada de la Serie A.