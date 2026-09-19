Milan, Amorim no se esconde sobre los veteranos: «Ellos quieren honestidad». A quién se refiere el técnico portugués y qué había pasado

Amorim es un entrenador joven, coherente, pero también muy rígido en sus propios principios y en la gestión de la plantilla. Y precisamente esa rigidez le había creado algún problema interno en el vestuario del Manchester United. Ahora el portugués está llamado a dar un salto de calidad para no correr riesgos también con el Milan: Modric no ha ocultado su insatisfacción por cómo ha sido gestionado en esta primerísima parte de la temporada y por haberse quedado en el banquillo durante los 90 minutos contra el Benfica. El caso más evidente es el de Pulisic, también porque el propio técnico ha admitido que el estadounidense se ha resentido mucho y no ha hecho nada por ocultarlo por su escasa utilización en este arranque de temporada. Saelemaekers no está muy convencido de la gestión de Amorim y entre los dos ha habido una conversación franca en los últimos días.