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Grafica CM Loftus Cheek Milan deluso 16.9Calciomercato/Getty Images

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Milan, Amorim no quiere hablar inglés: 4 pretendientes para Tomori, Loftus-Cheek en la rampa de salida pero hay un problema

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Milan: Tomori y Loftus-Cheek no entran en los planes de Amorim; Cardinale espera ingresar más de 30 millones con sus traspasos

Dos personajes en busca de autor. Tomori y Loftus-Cheek, grandes amigos dentro y fuera del campo, están viviendo su verano más difícil desde que dejaron el Chelsea para buscar fortuna en Italia con la camiseta del Milan. Amorim y Cardinale, también por la cercanía de la fecha de vencimiento de sus contratos en julio de 2027, han decidido poner en el mercado a ambos jugadores ingleses.

  • 4 ofertas por Tomori

    La llegada de Gila desde la Lazio por 30 millones ha relegado a Tomori, que ahora ha caído al último puesto en la jerarquía de Amorim. El defensa inglés partió con el equipo rumbo a Glasgow para el amistoso contra el Celtic, pero con el móvil siempre encendido a la espera de novedades interesantes por parte de sus agentes. El ex del Chelsea gusta a Coventry, Hull, West Ham y Newcastle y está esperando la oferta adecuada, tanto desde el punto de vista económico como del proyecto, para decir adiós al Milan: existe la voluntad de cambiar de aires tras años en los que lo ha dado todo por el AC Milan.

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  • Loftus-Cheek, tranquilo

    Muy distinto es el ánimo de Loftus-Cheek respecto a la decisión del club de ponerlo en el mercado: el gigante inglés está convencido de hacerse su sitio con Amorim y no tendría problemas en llegar hasta el final de su contrato. En este momento, el futbolista nacido en 1996 no está presionando junto a sus agentes para marcharse y esto podría representar un duro golpe para las estrategias del Milan.

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