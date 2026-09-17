Una lluvia de críticas ha caído sobre Amorim no solo por una rocambolesca alineación inicial con varios jugadores en su debut absoluto en la competición, como Terracciano, o en San Siro, como Hutchinson, sino también por lo declarado ante las cámaras: hace apenas una decena de días, el ex Manchester United daba un 10 al mercado del Milan y mostraba, satisfecho, la sintonía con Cardinale y el equipo integrado de trabajo en las decisiones tomadas en el mercado. Ayer, antes del partido, unas declaraciones sorprendentes en las que pide tiempo para trabajar y admite no tener la plantilla adecuada para su estilo de juego. El técnico portugués ha puesto seriamente en cuestión su propio trabajo, iniciado el pasado 13 de julio. Un trabajo de construcción de la plantilla que se ha hecho con la implicación, en primera persona, de Gerry Cardinale, que ahora quiere verlo claro.