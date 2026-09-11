Milan, Amorim: «¿Modric? Entiendo la crítica, Luka no puede presionar siempre. Sé que había alguien que estaba deseando que perdiéramos puntos»

Hay quien sostiene que a Modric, con 41 años, le cuesta este tipo de fútbol. ¿Qué opinión tiene?

"Es un razonamiento válido, Luka no puede presionar siempre, pero por otro lado siempre tiene en sus manos el tiempo del juego y lo entiende mejor que todos los demás. Como entrenador tengo que elegir. Quizá perdamos algo en la presión, pero con el balón tenemos más control con Modric en el campo. Contra la Juventus quizá hubo menos presión y a veces Douglas Luiz tuvo más tiempo para manejar el juego, pero miren cuando teníamos la pelota. Creo que si tenemos que perder algo, es mejor que sea sin balón; en cambio, con el balón siempre debemos tener ese algo más. Y Luka nos da ese algo más. Entiendo esta crítica, es válida, pero hay que tener una visión completa: Modric nos permite una mejor gestión del balón y yo quiero un equipo dominante en la posesión".





Las grandes leyendas del Milan están de acuerdo en darle tiempo a Amorim. ¿Le da confianza? ¿Siente que el equipo está mejorando?

"Tenemos que mejorar en cada sesión de entrenamiento. Si hay algo que no va, obtenemos muchísima información y la llevamos al entrenamiento. Después de la Juventus vimos qué hacer en esas situaciones. Lo veremos mañana. Sobre la primera parte de la pregunta: ya he trabajado en un club que tiene muchas leyendas, y las leyendas tienen opiniones muy firmes. Pero yo vivo en una época diferente y sé qué momento está atravesando el club, aunque no quiero que mis jugadores olviden la importancia de jugar y ganar para el Milan. Para mí es lo más importante. Necesitamos tiempo, pero cuánto tiempo tenemos depende del club y no de mí. Tenemos que construir una base para ganar con continuidad y eso lleva tiempo. Si miramos a la Premier, ¿cuánto tardó el Arsenal en ganar? Y si miramos también en Italia, con Juventus e Inter. Hace falta tiempo para ganar con continuidad y hay que construir algo. Y para ganar tiempo, tenemos que ganar el sábado. Ganando, tendremos más tiempo para construir nuestro proyecto".

Ha cambiado a menudo los mediapuntas: ¿mañana hay novedades sobre quién juega por detrás de Gonçalo Ramos?

"No diré quién jugará. Pulisic se está entrenando bien, Cisse lo está haciendo bien, también Saelemaekers. Hutchinson está mejorando su condición física, está Loftus-Cheek... Si ven en los últimos partidos, quien ha entrado desde el banquillo ha cambiado el partido, y eso es algo importante. No diré quién juega, pero tengo la sensación de que en el campo habrá un equipo fuerte".





¿Cisse está listo para la selección? Y sobre la clasificación: ganando serían líderes por una noche.

"La clasificación no me importa en este momento. Ser primeros por una noche no sería especial, eso vale para los niños, para mi hijo (ríe, ndr). Si Cisse jugara en la selección estaría libre, está preparado. Pero al mismo tiempo hace falta más tiempo para favorecer su crecimiento: yo ya he notado una diferencia entre los partidos en casa y los de fuera. Jugar en San Siro es duro, denle tiempo. Pero si lo ponen en la selección no será tímido, jugará. Pero denle tiempo para convertirse en el jugador que puede llegar a ser".