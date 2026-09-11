Dos equipos en forma para lo que tiene todos los ingredientes para convertirse en un gran partido. El Milan jugará el sábado por la tarde a las 18:00 en el campo del Lazio, líder, Amorim presentó así el duelo en rueda de prensa: "Lo primero sobre mañana es que la Lazio es un equipo que tiene mucha velocidad, tiene una gran identidad. Frattesi ha sido un gran fichaje, le da una gran agresividad arriba. Hay dos extremos que son buenos con el balón. Tienen un nuevo delantero. Un equipo que está bien después de las tres victorias. Perdieron en la Coppa Italia y luego empezaron la Serie A de esta manera, el fútbol es extraño, curioso. Gattuso es una leyenda del Milan: el talento no lo es todo. La pasión que tenía es algo que debemos recuperar en nuestro club. Ha faltado en los últimos años, hay que ponerla en el campo. Con pasión y compromiso se pueden superar diversos problemas".
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Milan, Amorim: «¿Modric? Entiendo la crítica, Luka no puede presionar siempre. Sé que había alguien que estaba deseando que perdiéramos puntos»
SOBRE EL PARTIDO CONTRA LA JUVENTUS Y LAS DIFICULTADES DE RAMOS
¿Ya ha identificado cuáles son los problemas que se vieron contra la Juventus?
"Hemos hablado de ello y hemos trabajado en muchas cosas que hicimos mal en el último partido. Nos faltó energía. Controlamos bien el balón en la primera parte, pero nos faltó agresividad en el último tercio del campo para llevar a suficientes jugadores al área. Les he mostrado a los chicos que las ocasiones de la Juventus nacieron de pérdidas nuestras sin presión, de pases erróneos y blandos. Son situaciones que pueden marcar la diferencia".
Ramos contra la Juventus tocó pocos balones, pero se movió mucho: ¿cómo hay que asistirle para que sea más peligroso?
"No hay que centrarse en un solo jugador: no jugamos bien contra este equipo. Si perdemos el balón sin presión, tenemos varios problemas... Cuando Ramos tuvo la pelota, la conexión con sus compañeros no fue la mejor y él lo sabe. Debemos mejorar como equipo: contra el Torino y el Venezia lo hizo muy bien. En esos partidos demostramos que sabemos cómo activarlo y contra la Juventus no hizo la misma actuación. Ramos es un jugador que puede rendir muy bien".
Sobre Modric y los individuales
Hay quien sostiene que a Modric, con 41 años, le cuesta este tipo de fútbol. ¿Qué opinión tiene?
"Es un razonamiento válido, Luka no puede presionar siempre, pero por otro lado siempre tiene en sus manos el tiempo del juego y lo entiende mejor que todos los demás. Como entrenador tengo que elegir. Quizá perdamos algo en la presión, pero con el balón tenemos más control con Modric en el campo. Contra la Juventus quizá hubo menos presión y a veces Douglas Luiz tuvo más tiempo para manejar el juego, pero miren cuando teníamos la pelota. Creo que si tenemos que perder algo, es mejor que sea sin balón; en cambio, con el balón siempre debemos tener ese algo más. Y Luka nos da ese algo más. Entiendo esta crítica, es válida, pero hay que tener una visión completa: Modric nos permite una mejor gestión del balón y yo quiero un equipo dominante en la posesión".
Las grandes leyendas del Milan están de acuerdo en darle tiempo a Amorim. ¿Le da confianza? ¿Siente que el equipo está mejorando?
"Tenemos que mejorar en cada sesión de entrenamiento. Si hay algo que no va, obtenemos muchísima información y la llevamos al entrenamiento. Después de la Juventus vimos qué hacer en esas situaciones. Lo veremos mañana. Sobre la primera parte de la pregunta: ya he trabajado en un club que tiene muchas leyendas, y las leyendas tienen opiniones muy firmes. Pero yo vivo en una época diferente y sé qué momento está atravesando el club, aunque no quiero que mis jugadores olviden la importancia de jugar y ganar para el Milan. Para mí es lo más importante. Necesitamos tiempo, pero cuánto tiempo tenemos depende del club y no de mí. Tenemos que construir una base para ganar con continuidad y eso lleva tiempo. Si miramos a la Premier, ¿cuánto tardó el Arsenal en ganar? Y si miramos también en Italia, con Juventus e Inter. Hace falta tiempo para ganar con continuidad y hay que construir algo. Y para ganar tiempo, tenemos que ganar el sábado. Ganando, tendremos más tiempo para construir nuestro proyecto".
Ha cambiado a menudo los mediapuntas: ¿mañana hay novedades sobre quién juega por detrás de Gonçalo Ramos?
"No diré quién jugará. Pulisic se está entrenando bien, Cisse lo está haciendo bien, también Saelemaekers. Hutchinson está mejorando su condición física, está Loftus-Cheek... Si ven en los últimos partidos, quien ha entrado desde el banquillo ha cambiado el partido, y eso es algo importante. No diré quién juega, pero tengo la sensación de que en el campo habrá un equipo fuerte".
¿Cisse está listo para la selección? Y sobre la clasificación: ganando serían líderes por una noche.
"La clasificación no me importa en este momento. Ser primeros por una noche no sería especial, eso vale para los niños, para mi hijo (ríe, ndr). Si Cisse jugara en la selección estaría libre, está preparado. Pero al mismo tiempo hace falta más tiempo para favorecer su crecimiento: yo ya he notado una diferencia entre los partidos en casa y los de fuera. Jugar en San Siro es duro, denle tiempo. Pero si lo ponen en la selección no será tímido, jugará. Pero denle tiempo para convertirse en el jugador que puede llegar a ser".
Sobre Pulisic y la reincorporación de Bondo
¿Cómo está Pulisic? ¿Le gusta?
"Lo verán mañana, no sé si desde el inicio o durante el partido. Creo que jugará algunos minutos. Me gusta mucho como jugador. Está enfadado porque hasta ahora lleva cero minutos y eso me gusta en mis jugadores, está con mala cara. No olviden que tuvo una lesión en verano y luego, en el primer entrenamiento, recibió un golpe y tuvo que parar. No quitaré a quien lo está haciendo bien solo para poner un "nombre": esta es mi manera de gestionar el grupo y moriré con estos principios. Pulisic es muy importante para mí. Después del parón de selecciones hay 8 semanas con tres partidos por semana: todos estarán cansados por todo lo que se va a jugar. Pulisic es importante y jugará muchos partidos. Pero hay que entender el contexto y mi historia para entender por qué tomo ciertas decisiones. Pero verán a Pulisic ya este fin de semana".
¿Es momento de reintegrar a Bondo?
"Tenemos suficientes jugadores, tenemos un jugador extra para cada posición. Estamos bien, tenemos jugadores preparados para todas nuestras necesidades".
¿Hay otro jugador en el centro del campo con las mismas características que Musah?
"Rabiot puede jugar en la misma posición, también Jashari. Musah puede incorporarse desde atrás, también Rabiot. Jashari es un poco diferente, pero puede jugar de 8. Comotto es muy joven y se está entrenando en esta posición y está mejorando en cada entrenamiento. Como número 8 pueden jugar Musah, Rabiot, Jashari, Comotto y también Loftus-Cheek, con características diferentes".
Sobre el Como y el estilo de juego
¿Puede Amorim hacer jugar al Milan como el Como de Fàbregas?
«Creo que somos entrenadores distintos, con un pasado distinto y en clubes distintos. Cardinale nunca me dijo que esa tuviera que ser la inspiración. Yo tengo un estilo de juego muy claro y hará falta tiempo. Todo entrenador necesita tiempo. Lo visteis un poco contra el Torino y el United, aunque fuera un amistoso. Si se quiere jugar como el Como, entonces hay que fichar al entrenador del Como. Yo soy diferente, mi identidad es diferente. Entrenar al Milan es difícil, igual que entrenar al Como. Pero no estoy centrado en lo que está haciendo Fàbregas: mi foco está solo en cómo ganar en el Milan y en cómo jugar según mis ideas. Me gusta "robar" muchas cosas de cada entrenador, pero no copio nada de nadie. La parte divertida de ser entrenador no es estar aquí con vosotros en rueda de prensa (ríe, ndr), sino el aspecto táctico. Podéis decirme de todo, pero no que he copiado algo: tengo mi manera de jugar. Entiendo que os guste mucho el Como, pero yo tengo mi identidad».
Sobre Hutchinson y Rabiot, mediapuntas zurdos pero con características diferentes.
«Depende de lo que quieras en el partido. Rabiot es más un box to box, no uno que juega entre líneas. Pero es realmente bueno cerca del área, sabe marcar. A veces quieres eso: menos jugadas entre líneas y más agresividad cerca del área. También Loftus-Cheek, que es diestro, puede jugar ahí. Pero necesita ser más agresivo cerca del área, necesita estar mucho más presente en el partido. No puede hacerlo bien 5 minutos, luego desaparecer y luego volver. Tiene que ser más constante durante los 90 minutos. Hutchinson tiene buenas cualidades, está acostumbrado a jugar ahí. Pero también Pulisic puede ser muy bueno entre líneas».
¿Cómo reacciona a las críticas que le llegan?
«Las críticas son normales. Que sean más que las que recibí en mi club anterior es imposible (sonríe, ndr). Recuerdo lo que os dije: os dije que pongo al Milan en primer lugar y esa sigue siendo mi intención. Me pidieron ser propositivo en el campo y queremos hacerlo. Pero también tenemos que tener en cuenta a los rivales: Luciano Spalletti es muy bueno. Pero eso no cambia nuestra intención, que veréis siempre: nunca haremos nada al azar. De hecho, incluso podremos ser demasiado rígidos. Entiendo que para vosotros es difícil ver a un entrenador joven que viene de fuera y os dice cómo se debe jugar. Nuestra intención es dominar, pero hay muchísimos entrenadores buenos como Spalletti y Fàbregas que nos pondrán a prueba. Hace falta tiempo. Sé que había alguien que estaba deseando que perdiéramos puntos para hacerme esa pregunta: si hubiéramos ganado, muchos se habrían guardado las críticas y las preguntas para otra semana. Spalletti fue superior a mí, pero no falta intención. A veces no será posible, no siempre conseguiré ofreceros el espectáculo que queréis. Después de la Juventus abrí los ojos y sé qué esperar. Les dije a mis chicos que fueran perfectos y que ganaran, la gente está deseando que tropecemos. Espero que me estén oyendo ahora, que estén comiendo y me escuchen: se lo dije en el primer entrenamiento de esta semana, hay que ser perfectos y me alegra que sigan escuchando todavía estas palabras».
Cuál es la idea detrás de los cambios de posición (Saelemaekers, Moreira y Rabiot):
«Estamos intentando encontrar el mejor equilibrio entre rotaciones y las mejores posiciones para cada jugador, todo junto. Tenemos que encontrar las mejores combinaciones entre los jugadores. Entiendo las críticas y entiendo que para trabajar ciertos mecanismos tenemos que trabajar con los mismos jugadores. Pero mi respuesta es que debo encontrar las mejores posiciones, los mejores mecanismos entre los jugadores. Si los futbolistas consiguen entender nuestra idea de fútbol, entonces podemos utilizar a distintos intérpretes. Mi foco está en eso y en ganar. Tengo que encontrar los mejores equilibrios para el equipo. Todos tienen que estar preparados para jugar: hacer rotaciones no debe cambiar nuestros mecanismos ni nuestra manera de jugar».
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