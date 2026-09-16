Milan, Amorim llama al club: no tiene a los jugadores adecuados para hacer su juego

Las señales ya habían llegado en la previa inmediata del partido con una admisión directa, precisa y sin esconderse de Ruben Amorim a Sky: "En el United y en el Milan me encuentro con dos grandes clubes y una gran presión, donde la gente piensa que puedo resolverlo todo en poco tiempo. Este equipo es diferente, está acostumbrado a jugar con tres, los defensas son rápidos. No tengo las características perfectas porque es imposible llegar a un nuevo club y tenerlo todo ya preparado, sé que hará falta tiempo, y también sé que la presión es tan alta que no tienes tiempo. Pero prefiero hacer este tipo de trabajo porque significa mucho para mí: si tengo que fracasar, es mejor que fracase a lo grande. Quiero ayudar a este club, no sé si tendré el tiempo necesario, pero los futbolistas me escuchan mucho en los entrenamientos y eso me da la esperanza de que se puedan encontrar soluciones".





Soluciones que no se encontraron sobre el campo: las señales de alarma que habían sonado contra la Juventus y la Lazio se transformaron en la primera caída dura de la temporada. Marco Silva alinea a un Benfica plagado de suplentes, pero se da un festín con facilidad ante un Milan incapaz de oponer la más mínima resistencia: el 0-2 final incluso se le queda corto al conjunto luso.