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Milan, Amorim llama al club: no tiene a los jugadores adecuados para hacer su juego

AC Milán

Las declaraciones de Amorim, tanto antes como después del partido, están dando que hablar: el técnico portugués pide mayor calidad para expresar su fútbol.

Las señales ya habían llegado en la previa inmediata del partido con una admisión directa, precisa y sin esconderse de Ruben Amorim a Sky: "En el United y en el Milan me encuentro con dos grandes clubes y una gran presión, donde la gente piensa que puedo resolverlo todo en poco tiempo. Este equipo es diferente, está acostumbrado a jugar con tres, los defensas son rápidos. No tengo las características perfectas porque es imposible llegar a un nuevo club y tenerlo todo ya preparado, sé que hará falta tiempo, y también sé que la presión es tan alta que no tienes tiempo. Pero prefiero hacer este tipo de trabajo porque significa mucho para mí: si tengo que fracasar, es mejor que fracase a lo grande. Quiero ayudar a este club, no sé si tendré el tiempo necesario, pero los futbolistas me escuchan mucho en los entrenamientos y eso me da la esperanza de que se puedan encontrar soluciones".


Soluciones que no se encontraron sobre el campo: las señales de alarma que habían sonado contra la Juventus y la Lazio se transformaron en la primera caída dura de la temporada. Marco Silva alinea a un Benfica plagado de suplentes, pero se da un festín con facilidad ante un Milan incapaz de oponer la más mínima resistencia: el 0-2 final incluso se le queda corto al conjunto luso.

  • Problemas en fase de construcción

    «Esta conversación tiene que ver con mis ideas: a veces nos creamos más problemas a nosotros mismos cuando tenemos el balón que cuando lo tiene el rival. Estamos intentando crear automatismos, pero no los creamos». Amorim, al término del partido, en Sky pone el acento en los problemas que llevaron a la derrota contra el Benfica e indica en la falta de calidad en la fase de construcción uno de los problemas más evidentes. El técnico portugués quería a Inacio precisamente porque tiene un nivel técnico superior al de los jugadores que hay ahora en la línea defensiva, salvo Gila.


    Pero el verdadero problema que denuncia el técnico portugués es la falta de calidad en la mediapunta, en la jugada decisiva, en el último pase. De los jugadores ofensivos que hay en la plantilla, pocos saben moverse en los medios espacios como él querría y Hutchinson, llegado en los últimos días de mercado, parece más un parche para tapar el agujero que una primera opción.

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  • QUÉ SE ESPERA EN ENERO

    La negociación con el Sporting de Lisboa por Inácio se prolongó hasta el último día de mercado y se retomará en enero: el ex del Manchester United quiere volver a entrenar a su protegido. Las dificultades de Ramos, sumadas al escaso uso de Camarda, hacen necesaria la llegada de otro delantero en enero: no es casualidad que el Milan siga negociando con el Real Madrid para intentar obtener el sí a la cesión (está por ver con qué fórmula) de Endrick. Y, por último, aunque no menos importante, estará la búsqueda de un '10' con fantasía y capacidad para jugar entre líneas: una necesidad que fue subestimada en verano.


    Sin embargo, queda por entender qué pensará Cardinale tanto de las declaraciones de Amorim como de las peticiones: el pospartido de San Siro deja alguna duda más sobre la sintonía entre el técnico y el equipo integrado querido por el número 1 del Milan en materia de construcción de la plantilla.

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