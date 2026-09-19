Archivada la dura derrota en el primer partido de la Europa League contra el Benfica, el Milan se zambulle de nuevo en la liga. El domingo por la noche, en San Siro, llega el Lecce del técnico Di Francesco, Ruben Amorim presenta el partido en rueda de prensa: De nuestra parte y de todo el club, condolencias para la familia, para el Inter y para toda la nación. Hemos perdido a una leyenda del fútbol mundial: es la vida, igual que ocurrió con Franco Baresi. Debemos honrar a estas figuras siguiendo adelante con nuestro fútbol y mejorándolo".
Milan, Amorim: «¿La relación con los veteranos? Siempre soy claro con todos. Obviamente, cuando no juegas estás enfadado. Ellos quieren honestidad»
Sobre los 100 años de San Siro y el momento del equipo
Hoy San Siro cumple 100 años y mañana juega allí el Milan: ¿un motivo más para hacerlo bien?
«Es un honor formar parte de la historia de San Siro. Queremos ganar y jugar bien para honrar al estadio y a nuestros aficionados. Solo queremos jugar bien y ganar los partidos».
¿Cómo han sido los días después de la derrota? ¿Ha hablado con los líderes del vestuario? ¿Cómo está Ruben Amorim?
Cuando pierdes no eres la misma persona. Si es así, entonces hay algo que no va bien. El equipo está preparado para el partido, no podemos cambiar el pasado, pero sí el próximo partido. Hablo con el equipo siempre, no solo cuando se pierde: hay muchas cosas que mejorar. Queremos estar listos para mañana por la noche».
Sobre los cambios en la alineación y el retraso
¿Por qué el Milan no marca en la primera parte?
"Creo que es solo casualidad. Si miráis el partido contra el Torino, estábamos bien. Contra el Venezia tuvimos dos ocasiones claras con Ramos. Es casualidad. En los primeros 45 minutos los equipos están muy organizados y atentos. Luego podemos cambiar la inercia del partido con los cambios. Pero, de todos modos, no podemos conceder, sobre todo en la primera parte. Debemos controlar el partido un poco mejor".
¿Por qué hacer rotaciones contra el Benfica?
"El Benfica cambió a 9 jugadores respecto al partido anterior y nosotros necesitábamos hacer rotaciones. No es que hayamos perdido por los jugadores que estaban en el campo en la primera parte. Tuvimos muchas más ocasiones, más posesión, más toques en el área rival. A veces no se consigue marcar. El Benfica marcó con las ocasiones que creó: es una cuestión de rendimiento colectivo y no de individuales".
¿A qué distancia está este Milan del Milan que te gustaría ver?
"¿La promesa de marcar más goles y ser dominantes? En la mayoría de los partidos hemos sido los más dominantes. No dominamos durante los 90 minutos... Mañana la prioridad es ganar al Lecce. Seguimos en fase de construcción, sobre todo en fase de posesión. Mañana es una buena oportunidad para mejorar nuestro rendimiento sobre el campo".
SOBRE LA RELACIÓN CON LA PROPIEDAD
El encuentro con Ibra y el contacto con Cardinale:
"Fue la visita de una persona que trabaja con el club. Nuestro foco está en el Lecce. Eso fue solo una visita. ¿Contacto con Cardinale? Cosas normales, hablamos de cosas del club, nada especial".
Me quedé preocupado no por el partido contra el Benfica, sino por algunas declaraciones. Cuando dijiste que la plantilla no se adapta a tu idea de fútbol. O cuando dijiste que podrías pensar en cambiar (de sistema, ndr). ¿Puedes aclarar bien estos temas?
"La idea es que ambas cosas pueden ser verdad. No tiene que ver con el sistema de juego. Mi idea de jugar al fútbol no se basa en el sistema, sino en los principios: eso es lo que cuenta. Dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. He dicho que cuando llegas a un nuevo club es imposible tener todas las características adecuadas en cada aspecto y para cada situación. Eso es lo que dije. Capello me hizo una pregunta sobre la fase ofensiva, yo dije que creo que debemos defender bien, sobre todo cuando tenemos la pelota. Soy muy claro cuando digo algo, será difícil encontrar declaraciones mías en las que sea incoherente. Soy muy claro sobre estos temas, sobre mis declaraciones, que son muy coherentes".
¿Es posible ver juntos desde el inicio a Pulisic, Moreira y Chukwueze? ¿Ve a Cisse y Pulisic como alternativas?
"Todos pueden jugar juntos. Conocéis muchas cosas de las que pasan aquí durante la semana, pero hay muchas cosas que no sabéis y yo tengo que tomar mis decisiones. Pueden jugar juntos. Puede que mañana veáis a algunos de ellos jugar juntos".
Sobre las dificultades de la línea defensiva en la fase de presión:
"Estamos cambiando completamente nuestra manera de presionar. En algunos partidos lo hemos hecho mejor. A veces lo hemos conseguido, a veces ha sido más difícil. Cuando los jugadores están más frescos, les va mejor; cansados es más difícil. Depende del momento del partido. Tenemos que adaptarnos mejor, debemos mejorar en esta fase. No solo tienen que mejorar los defensores, sino también los que están arriba. Hay que mejorar en el timing y entender cuándo y cómo presionar, pero es normal".
SOBRE LA RELACIÓN CON LOS VETERANOS
Los últimos entrenadores han tenido dificultades en la gestión de los veteranos. ¿Hay un riesgo en su relación con los veteranos? ¿O está todo bajo control?
"Siempre soy claro con todos. Obviamente, cuando no juegas estás enfadado. Ellos quieren honestidad. A veces no estás de acuerdo con el entrenador, pero si eres honesto con tus jugadores, ellos lo entienden. Basta con mirar nuestro calendario después del parón, jugaremos cada 2-3 días. Tendremos que estar preparados. Hay cosas que veo durante la semana, conozco la carga física de los futbolistas y su historial: tengo que gestionar todos estos factores. Ellos entienden mi papel y que debo tomar decisiones".
¿Se han acabado los experimentos con la alineación después de todos estos rumores?
"¿Cuál es la mejor alineación según tú?".
Gila, De Winter, Pavlovic. Chukwueze, Modric, Rabiot, Moreira. Pulisic, Cisse. Ramos.
"Chukwueze ha jugado tres partidos. Si tiene un problema, ¿a quién pones?".
Saelemaekers.
"¿A la derecha? ¿Abierto? ¿Para jugar uno contra uno? ¿Y en el centro del campo?".
Modric.
"¿Y qué dijisteis la semana pasada sobre Modric y su velocidad? Cada semana habrá una alineación diferente. ¿Cómo hacéis para gestionar tres partidos cada semana? ¿Cómo hacéis para gestionar los cambios? Sé perfectamente que no es vuestro trabajo, sino el mío. Solo quiero explicaros estas cosas. Podemos tener esta conversación cada día. Creedme, nadie quiere ganar más que yo. No pienso solo a corto plazo, sino a largo plazo. Y pienso en lo mejor para el club, no para mí. Mañana elegiré una alineación pensando en que en la segunda parte querré apretar más. Intento tener equilibrio en todo, ganar y ayudar a los futbolistas. Y perdón por todo esto. Es mi trabajo, no el tuyo (sonríe, ndr). Pero no estáis tan lejos del once inicial de mañana (ríe, ndr)".
No ha habido un Milan siempre dominante:
"Contra la Juventus, ellos estuvieron mejor en los pequeños detalles, aunque nosotros tuvimos más posesión. Con la Lazio fue un partido diferente, fueron dos tiempos totalmente distintos. Pero nunca verás a nuestro equipo esperando. Siempre intentaremos presionar, quizá no siempre haciéndolo de la mejor manera. Contra el Benfica, ellos estuvieron más bajos y compactos esperando un error nuestro. Quizá el rival es diferente, quizá intentaremos hacer cosas distintas. Pero si miras los partidos, también ante Juventus y Lazio, siempre fuimos el equipo que intentó controlar el partido. La intención está ahí, existe. Podemos mejorar en la fluidez. Contra el Benfica tuvimos más toques en su área, más tiros, más posesión, más córners. Pero a nadie le importa, y al final ni siquiera me importa a mí. Tenemos que crear más ocasiones. Pero somos un equipo que intenta dominar y que intenta presionar. Quizá tengamos que aprender, tenemos que mejorar y encontrar un equilibrio para resolver estos problemas".
Inter, Roma, Napoli, Como y muchos otros equipos están por encima del Milan en pases "killer" en el área rival. ¿De ahí nacen las dificultades de Ramos? ¿Es una cuestión de trabajo? ¿Él debe trabajar un poco menos para el equipo y el equipo debe trabajar más para él?
"Tenemos que crear más ocasiones claras para él y tenemos que ayudarlo. No quiero decir que Ramos deba trabajar un poco menos para el equipo para estar más fresco, sino que debe pasar más tiempo cerca del área rival, como hacemos en los entrenamientos. Tenemos que mejorar más el entendimiento entre los jugadores. En el último partido vimos, no sé si recordáis, un balón de Pulisic para Cisse que no entendió la intención, otro balón para Pavlovic que controló mal, igual que Rabiot en otras dos ocasiones, cuando no orientó bien el control. En otros partidos no tuvimos tantos toques en el área rival: tenemos que mejorar desde ese punto de vista. Contra el Benfica hay que mejorar estas jugadas. A veces no es solo el pase, sino recibir mejor en el área. También Koni tuvo una gran ocasión en el área. Pulisic también. El Benfica hizo un disparo desde fuera con la defensa colocada y luego un gol con cuatro defensas mirando a su extremo".
¿Te enfadaste mucho por ese gol?
"Mucho. Pero creo que vosotros también lo estabais. Visteis el partido. Hay que controlar mejor estas situaciones. Y por favor no escribáis que estoy criticando a los jugadores, solo estoy relatando el partido. Lo más importante para mí es recuperar posiciones y mis futbolistas están trabajando muy bien y no hay dudas sobre su compromiso en el campo".
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