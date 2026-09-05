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Milan, Amorim: «Hemos fichado a muchos jugadores top. Tomori ha sido reintegrado porque Gabbia se ha lesionado»

AC Milán

Ruben Amorim, técnico del Milan, presenta el duelo contra la Juventus en la habitual rueda de prensa de la víspera.

Ruben Amorim comparece en sala de prensa con la convicción de poder dar continuidad al buen inicio de liga con dos triunfos consecutivos ante Torino y Venezia. El técnico portugués presentó así el duelo contra la Juventus.


¿Se reconoce en el retrato de sus jugadores?
"Intento hacerlo, porque fuera del campo son humanos y yo soy el líder de ese vestuario. Es mi trabajo ayudar a mis jugadores, pero en el campo tenemos que trabajar duro, no hay otro camino. Hay que hacerlo bien para ganar partidos y trofeos. Soy muy exigente en el gimnasio, en el campo. Fuera, sin embargo, soy un chico que quiere ayudarlos, a ellos y también a sus familias". 

  • SOBRE TOMORI Y EL MERCADO

    Esta es una víspera particular, es su primer Juventus-Milan: ¿qué idea tiene del equipo? ¿Por qué habéis reincorporado a Tomori al equipo?
    "Con Cardinale y Calvelli hablo todos los días, así que es normal tenerlos aquí; para vosotros no, pero para mí sí. Estoy muy satisfecho con el mercado. Tenemos jugadores nuevos que son top y que nos ayudarán durante la temporada, pero también en el futuro. Ese es nuestro objetivo. También quiero detenerme en cómo funciona el Milan: todos tenemos que estar alineados con algún jugador que haya que fichar. Si alguien no está alineado, ese jugador no se ficha; se dedica más tiempo a pensar para que la decisión que se tome sea la mejor. Y este verano lo hemos estado. ¿Tomori? Hemos tenido un problema con Gabbia, no sabemos cuánto durará. Se parece un poco a la situación en la pretemporada con Gila. Si vemos nuestro calendario, tenemos que jugar 4 partidos en 10 jugadores, por eso quiero que estemos preparados para las eventualidades. Tomori, en cualquier caso, es un gran jugador, he visto que en los entrenamientos se estaba entrenando bien. La prioridad para mí es el equipo, y en ese momento pensé que la mejor decisión era reintegrarlo a la plantilla". 


    ¿Qué nota le pone al mercado del Milan? ¿Sigue convencido de que en ataque no haría falta un jugador para acompañar a Camarda y Ramos?
    "Todo el mundo pone notas. ¿La mía? 10. Mis jugadores son los mejores del mundo, porque todos los que hemos incorporado a la plantilla son perfectos para este camino. Es normal que también podamos pensar en características diferentes, pero creo que tenemos que dar espacio a Camarda. También podemos jugar con los 3 jugadores que pueden rotar. A veces, cambiar las características de los delanteros nos puede ayudar. No hay ningún equipo en el mundo que tenga todas las características para todas las posiciones durante la temporada. Usaremos a Camarda. Luego, obviamente, depende de los partidos: si ganamos, todo estará bien, mientras que si perdemos surgirá algún problema. Pero estoy contento con mi equipo".

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  • SOBRE RABIOT, MOREIRA Y CHIVU

    ¿Cree que ha llegado el momento de alinear a Rabiot y Moreira?
    «Ya veremos. Hoy no les voy a decir el once inicial de mañana. También es importante, por las rotaciones que tenemos en la plantilla, guardarnos quién saldrá mañana como titular. Moreira lleva dos semanas de entrenamiento. Está más preparado que la semana pasada. Es una opción, igual que Rabiot, en dos posiciones. Así que veremos cuál será nuestro once titular».


    ¿Qué le responde a Chivu, que dice que Juventus-Milan no es una pelea por el Scudetto?
    «Nada. Estoy concentrado en nuestro partido. Si ganamos mañana estaremos en lo más alto de la clasificación junto a otros. Estoy concentrado en nosotros, en el trabajo que hay que hacer. Así que no tengo nada que decir al respecto».

    ¿Cómo está viviendo este primer gran partido en Italia?
    «Creo que depende de la presión que te pongas encima. Hay que ganar cada partido, así que no creo que los grandes partidos sean más importantes que otros. Durante la pretemporada no ganamos algún partido y la presión ya estaba ahí. En los grandes clubes siempre hay grandes partidos. Será una buena prueba para entender si hemos mejorado con respecto a la semana pasada, también porque nos enfrentaremos a un gran equipo y a un gran entrenador, fuera de casa. Estoy entusiasmado, creo que mi equipo está preparado. Yo estoy preparado. Será un día normal de trabajo para mí y estoy entusiasmado con la idea de ver a mi equipo mañana».


    ¿Cree que puede utilizar las palabras de Chivu para motivar al equipo? Moreira, ¿lo ve más como carrilero y en la mediapunta?
    «Veo a Moreira como carrilero, pero habrá partidos en los que podrá joven por delante o junto a Chukwueze. Tenemos muchos jugadores para rotar. Sobre las palabras de Chivu: para mí, si necesitamos esas palabras para motivarnos en el Milan, hay algo que está mal en nosotros. En los últimos años hemos terminado en posiciones de la clasificación que nos invitan a trabajar mucho. Tenemos mucho trabajo por hacer, honrar a nuestros aficionados y devolver al club a los niveles que merece. No necesitamos las palabras de Chivu para motivarnos. Lo más importante es que yo veo al Milan, y para mí es el mejor club del mundo, pero en 20 años hemos ganado 0 Copas Italia y 2 Scudetti. Hay algo que no va bien, lo sabemos. Tenemos mucho que hacer, debemos trabajar y alcanzar nuestros objetivos a tiempo. No me importa lo que diga Chivu o cualquier otro. Pero debemos centrarnos en por qué a lo largo de los años el Milan no ha sido el Milan. Por eso es mejor centrarse en nuestro equipo, y no debe importarnos lo que digan los demás. Trabajamos para devolver al equipo a los niveles que merece».


    ¿Qué tipo de entrenador es Spalletti? ¿Nunca ha derrotado a la Juventus como jugador o entrenador?
    «Es normal, cuando te enfrentas a una defensa de 3 o de 4 cambia la manera en la que presionas o atacas. Tenemos que cambiar algo, y lo haremos, aunque no tengo la certeza de cómo defenderá la Juventus. Habrá algún aspecto táctico que cambie, pero también cambiaremos porque ya lo hemos hecho durante la pretemporada. Spalletti no necesita presentación: es inteligente, tiene grandes cualidades, conoce la liga, me gusta la manera en la que hace jugar a su equipo. Será un partido duro, estamos al principio pero sabemos que estamos preparados para el partido. Será un bonito partido y nunca he derrotado a la Juventus como entrenador, pero como jugador sí. Estaré preparado para hacerlo por primera vez como entrenador».


  • SOBRE EL CALENDARIO

    ¿Cree que, desde su punto de vista, están mejorando en defensa? Ha estudiado bien el calendario que le espera, ¿pero le parece normal?
    «Nunca he tenido una secuencia de partidos tan cargada en mi carrera, ni siquiera en la Premier League. Será difícil, pero también podemos dar descanso a ciertos jugadores, haremos rotaciones, motivo por el cual tendremos a todos estos futbolistas a disposición. Es importante para mí ver a estos jugadores hasta enero y luego entenderemos bien qué sucederá. ¿La defensa? Para mí, contra el Torino controlamos mejor las transiciones; contra el Venezia, menos. Debemos mantener el foco en cada partido. Tenemos grandes problemas en defensa cuando perdemos el balón, no en la organización defensiva. Hemos trabajado mucho durante esta semana, y luego tengo centrales como Pavlovic y Mario (Gila, ndr) que piensan que son números 10. No quedé satisfecho con el partido contra el Venezia, y debemos hacerlo mejor contra equipos top como la Juventus».

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