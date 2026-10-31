Apoteosis del AC Milan. En el partido más complicado, el AC Milan impone su autoridad y relanza sus aspiraciones de luchar por los primeros puestos esta temporada. Rabiot y compañía no temieron caer a 10 puntos del Inter; al contrario, fueron capaces de sorprenderlo con dos goles en los primeros nueve minutos de partido.
Milan, Amorim ganó el duelo táctico a Chivu: jaque mate al Inter en tres jugadas
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✅ Es la opción ideal si vas a contratar todo el deporte, ya que las tarifas Love Fútbol superiores ya traen LaLiga, la Champions League y todo el catálogo de DAZN integrado por defecto.
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✅ El mismo plan te da acceso integral a las otras grandes ligas extranjeras que posee la plataforma, como la Premier League inglesa y la Bundesliga alemana.
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AMORIM PERFECTO
El que se disputó ante un público extraordinario no fue solo el primer derbi de Amorim en el banquillo del Milan, sino el derbi de Amorim: el técnico portugués marcó la diferencia con decisiones tan valientes como acertadas. El plan de partido fue prácticamente perfecto. El Milan solo sufrió la contundente reacción del Inter entre los minutos 20 y 35 de la primera parte. Después controló el partido apoyándose en sus principios de juego, sin perder nunca el rumbo. Lo que queda, sin duda, es la respuesta propia de un equipo fuerte y maduro a la dura derrota del pasado miércoles ante el Bologna.
LAS TRES JUGADAS GANADORAS DE AMORIM
El valor y las ideas dan frutos. Quizá no siempre de inmediato, pero a largo plazo, siempre. Amorim no se fija en el historial de sus jugadores ni en su edad, sino en lo que ve en el día a día en Milanello. Por eso, le dio sitio y confianza a Diawara, de 20 años, que, junto a Gila, fue capaz de frenar el empuje del Inter por las bandas: el Inter solo generó peligro con un centro en una ocasión, y un Maignan soberbio se encargó de cerrarle el paso a Spence.
La idea de alinear un centro del campo de tres con Musah, en lugar del habitual centro del campo de dos, cerró las líneas de pase y los espacios a Calhanoglu, que siempre tenía encima al exjugador del Atalanta. El plan táctico para Musah tenía otra clave: cubrirle las espaldas a Modric para que tuviera más libertad para abrirse y generar juego y ocasiones de gol.
En el fútbol, al final, marcan la diferencia los jugadores de talento, que con su juego deciden los resultados de los partidos. El Milan tiene dos en total, Rabiot y Moreira, y los aprovechó al liberarlos de excesivas tareas en las transiciones sin balón. La conexión entre ambos, dentro y fuera del campo, hizo disfrutar y celebrar a la afición del Milan. Con Cardinale en la grada, exultante y aplaudiendo al equipo: el Milan puede dar un salto de calidad.
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