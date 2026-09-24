Mañana, contra Bélgica, para Romano podría llegar incluso su primera titularidad con Italia. Sería otro paso enorme para un chico que, hace solo unas semanas, se asomaba por primera vez con continuidad al fútbol de los mayores. Un ascenso rápido, pero siempre con los pies en la tierra: quienes conocen a Alessandro lo describen como un chico decidido pero al mismo tiempo humilde y muy consciente de las trampas que se esconden detrás de momentos tan ilusionantes como el que está viviendo. Se frota las manos el Cagliari y el presidente Giulini porque tiene entre manos a uno de los mejores talentos del fútbol italiano. Algún arrepentimiento más tiene la Roma, que tuvo que sacrificar al clase 2006 en junio en el altar del mercado por razones presupuestarias: en las arcas de la Roma entraron 5 millones más bonus hasta llegar a 6,5. Para el club romano, que inicialmente había pedido unos 7-8 millones, fue en cualquier caso una buena bocanada de aire en el apartado de plusvalías