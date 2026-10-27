Las bajas en el Milan son numerosas y para Amorim no será fácil gestionar los dos compromisos: el de mañana contra el Bologna y el del sábado contra el Inter en San Siro. Las decisiones en defensa están casi obligadas: Tomori seguirá como lateral derecho tras su buena actuación contra el Udinese, con Pavlovic y De Winter como pareja de centrales, mientras que la única duda está en la izquierda, con Estupinan por delante del joven francés Diawara.
Milan, Amorim estudia una variante sorpresa: Cisse de falso nueve con Goncalo Ramos descansando
ESPACIO PARA CISSE
Tras comenzar en el banquillo en Udine, Cisse tendrá minutos contra el Bolonia. Amorim alineará desde el primer minuto al talento italiano, que tan bien lo hizo en el campo del Salzburgo en la Europa League con un triplete histórico. En las próximas horas se despejarán las últimas dudas sobre la posición que ocupará el exjugador del Catanzaro.
FALSO NUEVE
Según ha podido saber nuestra redacción, Amorim estaría valorando la posibilidad de dar descanso a Ramos de cara al derbi del sábado. La idea sería alinear a Cisse como falso nueve: no sería una novedad absoluta, ya que el joven talento del AC Milan había jugado en esa posición tanto con la selección italiana sub-21 ante Polonia como en la Europa League contra el Bornemouth.
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