Pese a las numerosas críticas recibidas por el 3-0 de Bounemouth y a la mala suerte de perder por lesión a Moreira, Rabiot y Gila de una sola vez. Amorim se mantuvo fiel a su idea. Y ganó con autoridad, con la valentía de sus convicciones. ¿Quién esperaba una línea de cuatro con Tomori de lateral derecho y Diawara, en su debut en la Serie A, como titular en la banda izquierda? El Milan le cerró las bandas al Udinese y anuló su principal arma ofensiva. El resto fue una exhibición de solidez y clase. La de Modric y Pulisc, que encarrilaron el partido a favor del Milan.