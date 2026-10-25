La felicidad de Cardinale, entrevistado al final del partido por TeleLombardia, es el fiel reflejo de una noche en la que el Milan levantó la cabeza tras la dura derrota en la Europa League ante el Bornemouth. «Estoy muy contento, me quedo en Milán toda la semana», declaró el propietario del Milan. Al final del partido también llegaron los elogios para Amorim, artífice de una alineación sorprendente, con Diawara de lateral y Hutchinson con libertad de movimientos, que se impuso en todos los aspectos a un Udinese venido a menos y cada vez con más dificultades.
Milan, Amorim estratega: Diawara, Hutchinson y Bartesaghi son los nuevos recursos para mantenerse en puestos de Champions
El coraje de las ideas
Pese a las numerosas críticas recibidas por el 3-0 de Bounemouth y a la mala suerte de perder por lesión a Moreira, Rabiot y Gila de una sola vez. Amorim se mantuvo fiel a su idea. Y ganó con autoridad, con la valentía de sus convicciones. ¿Quién esperaba una línea de cuatro con Tomori de lateral derecho y Diawara, en su debut en la Serie A, como titular en la banda izquierda? El Milan le cerró las bandas al Udinese y anuló su principal arma ofensiva. El resto fue una exhibición de solidez y clase. La de Modric y Pulisc, que encarrilaron el partido a favor del Milan.
NUEVOS RECURSOS
El Milan se marcha de Udine con dos señales que apuntan a una confianza recuperada: sigue invicto en la liga y ha encontrado las respuestas que necesitaba en quienes estaban jugando menos. El caso más destacado es, sin duda, Bartesaghi, que en su nuevo papel de extremo izquierdo firmó una actuación sobresaliente que supone un alivio ante el difícil momento de Estupinan y el problema físico que ha sufrido Moreira. También destacó Hutchinson, que demostró que puede marcar diferencias si se le libera de tareas defensivas rígidas. Nuevos recursos para un Milan que avanza cada vez más unido con Amorim.
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