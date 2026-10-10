Tras un largo parón por los compromisos de las selecciones regresa la Serie A. El Milan visitará el Mapei Stadium de Reggio Emilia para medirse al Sassuolo, Ruben Amorim presenta el partido en la habitual rueda de prensa de la víspera en Milanello:





En 2022 tuvimos el gran parón durante el Mundial de Qatar. A nivel de gestión, ¿qué aporta este parón?

"Buenos días a todos. Creo que no cambia mucho y que sea positivo o negativo depende del momento del equipo. Depende de si tienes muchas lesiones y dispones de más tiempo para recuperar a los jugadores. Depende de si vas con la selección y juegas todos los partidos. Es duro, también porque a la vuelta tienen que jugar muchos partidos. También vale el caso contrario si tomamos el ejemplo de Koni De Winter, que no jugó. Hemos perdido a muchos jugadores por la selección, pero eso es una buena señal porque significa que son importantes. He insistido en que ahora hay que pisar el acelerador porque los próximos partidos serán importantes para nuestra temporada".

¿Cómo ha visto a sus jugadores a la vuelta del parón?

"Los jugadores estaban felices de volver. Están contentos de estar juntos, en este club, así que eso significa que es un buen lugar de trabajo. Y luego depende de la situación. Si miras a nuestros jugadores, han jugado, algunos solo han disputado 2 partidos, luego han podido descansar, y eso es muy positivo porque han mantenido su condición física. Hemos tenido un problema con Saelemaekers. He tenido ocasión y tiempo de trabajar con Hutchinson. Tuvimos un amistoso contra el Padova, positivo para probar cosas nuevas. Hemos aprovechado cada minuto de este parón y también los jugadores con sus selecciones lo han hecho bien. Ramos, Jashari, Moreira, que ha jugado 3 partidos y ha actuado tanto por la derecha como por la izquierda, y eso es muy positivo para nosotros. Creo que están listos, pero todo depende del próximo partido, por eso mañana es importante ganar".