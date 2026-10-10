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Milan, Amorim: «Estoy aquí para ganar títulos ahora, no dentro de dos o tres años. ¿Defensa de 4? Los jugadores son los mismos, son detalles»

AC Milán

Milan, Ruben Amorim presenta el duelo contra el Sassuolo en la habitual rueda de prensa de la víspera

Tras un largo parón por los compromisos de las selecciones regresa la Serie A. El Milan visitará el Mapei Stadium de Reggio Emilia para medirse al Sassuolo, Ruben Amorim presenta el partido en la habitual rueda de prensa de la víspera en Milanello:


En 2022 tuvimos el gran parón durante el Mundial de Qatar. A nivel de gestión, ¿qué aporta este parón? 
"Buenos días a todos. Creo que no cambia mucho y que sea positivo o negativo depende del momento del equipo. Depende de si tienes muchas lesiones y dispones de más tiempo para recuperar a los jugadores. Depende de si vas con la selección y juegas todos los partidos. Es duro, también porque a la vuelta tienen que jugar muchos partidos. También vale el caso contrario si tomamos el ejemplo de Koni De Winter, que no jugó. Hemos perdido a muchos jugadores por la selección, pero eso es una buena señal porque significa que son importantes. He insistido en que ahora hay que pisar el acelerador porque los próximos partidos serán importantes para nuestra temporada". 

¿Cómo ha visto a sus jugadores a la vuelta del parón? 
"Los jugadores estaban felices de volver. Están contentos de estar juntos, en este club, así que eso significa que es un buen lugar de trabajo. Y luego depende de la situación. Si miras a nuestros jugadores, han jugado, algunos solo han disputado 2 partidos, luego han podido descansar, y eso es muy positivo porque han mantenido su condición física. Hemos tenido un problema con Saelemaekers. He tenido ocasión y tiempo de trabajar con Hutchinson. Tuvimos un amistoso contra el Padova, positivo para probar cosas nuevas. Hemos aprovechado cada minuto de este parón y también los jugadores con sus selecciones lo han hecho bien. Ramos, Jashari, Moreira, que ha jugado 3 partidos y ha actuado tanto por la derecha como por la izquierda, y eso es muy positivo para nosotros. Creo que están listos, pero todo depende del próximo partido, por eso mañana es importante ganar". 

  • Sobre Gonçalo Ramos y la defensa de cuatro

    Sobre Gonçalo Ramos:
    "Mi idea como entrenador es cómo hacer que mi equipo rinda al máximo, no cómo un solo futbolista puede marcar más goles a nivel individual. Lo dije también antes de este partido. Necesitamos crear más ocasiones para nuestros delanteros, no solo para él, sino también para todos nuestros atacantes. He trabajado y trabajo en esto con mis jugadores. Es verdad, he tomado algo de otros entrenadores, pero tengo mi propia idea. Mi objetivo no es entender cómo poner a Ramos en condiciones de poder marcar más goles, sino ganar cada partido. Estoy muy contento de que haya vuelto feliz y confiado, y espero que esto pueda venirle bien al Milan". 


    ¿Tiene intención de seguir con el sistema de 4, es el adecuado? 
    "Depende del partido, de las situaciones. Lo importante es que entiendan cuándo jugar con 4 o con 3. Basta con ver los nombres en el once inicial y es esencialmente el mismo equipo. Lo que cambia son pequeños detalles, que sin embargo pueden cambiar la dinámica del equipo. Los demás colegas tienen a su disposición todas las imágenes de nuestros partidos, así que me toca a mí proponer y crear algo nuevo para sorprenderles. Sé lo que tengo en mente proponer mañana, pero no se lo diré porque, si no, Aquilani lo descubriría. No cambia mucho. Quiero que mis futbolistas se sientan cómodos". 

    ¿Conoce a Aquilani como entrenador?
    "Lo recuerdo. Lo recuerdo no solo del Sporting. Sé que jugó para Jorge Jesus, hemos hablado de ello. Recuerdo que era muy inteligente. Puedo ver que es muy moderno en su enfoque. También puedo ver una pequeña influencia de Roberto De Zerbi en su gestión de los centrales. Quieren tener la posesión del balón, pero son muy inteligentes a la hora de decidir cuándo deben presionar. Creo que tendrá un gran futuro en el fútbol". 

  • Sobre Moreira y el equipo

    ¿Qué indicaciones le han dejado los partidos de Moreira con la selección? ¿Dónde le convence más?
    "He visto varias cosas. Por la izquierda es más directo, por la derecha busca más el uno contra uno y las combinaciones. También depende de los rivales. Ha tenido que defender mucho contra los equipos fuertes, así que ha defendido muchísimo. Eso es muy importante para mí. Conocemos las características de Moreira. Tiene buena velocidad, tiene fuerza, debe mejorar en fase ofensiva, pero puede jugar en ambas bandas. Verán a Moreira jugar en ambas bandas". 

    Camarda hasta ahora apenas ha jugado 8': ¿piensa darle más espacio ya esta semana? ¿Estos meses serán importantes para entender si se podrá confiar en Camarda? 
    "Sobre los nuevos jugadores podéis preguntarle a Cardinale, que está ahí detrás de vosotros (ríe, ndr). Mi único foco está en los partidos que tenemos que disputar, muchísimos, así que diciembre no existe para mí ahora mismo. Camarda jugará más. Venimos de una situación en la que teníamos menos partidos por disputar y más tiempo para descansar. Camarda está aprendiendo mucho, pero está preparado. Jugará más minutos que los que ha jugado hasta este momento. No sé qué pasará de aquí a diciembre, solo quiero ganar todos los partidos posibles. Ese es mi foco. También podemos verlo por las experiencias de las selecciones, que rotan mucho, así que es imposible seguir adelante con los mismos 11 en todos los partidos. Lo dije desde el primer día: espero mucho de él y demostrará su valor".

    ¿Puede Cisse jugar como delantero centro? ¿Qué efecto le hará volver a ver a Matic?
    "Tiene las características para jugar como delantero centro. No como un delantero centro puro, pero sí tiene características para ayudarnos en determinados partidos. Matic es un top player y un chico top. Pude pasar mucho tiempo con él, hablé mucho con él porque era uno de los pocos que conseguía comunicarme con él. La velocidad no es la misma, pero la inteligencia sí. Él da muchísima experiencia al equipo, en el tiempo de juego, en pasar el balón en vertical, en quitarles el balón. Quiero volver a verlo, pero al mismo tiempo no. Seguro que espero darle un abrazo después del partido esperando haber ganado". 

    Tomori, Loftus-Cheek, Pulisic, Hutchinson: ¿han mejorado su condición?
    "Serán muy importantes en estos partidos. Tuvimos un amistoso en el que los usamos en distintas posiciones, también en los entrenamientos. Hemos pasado más tiempo con Diawara. Tomori hizo un poco lo que está haciendo Gila. Serán importantes para nuestra temporada. Para Pulisic fue importante quedarse, porque venía de una lesión, disputó algunos minutos, luego fue titular, pero tuvimos la posibilidad de gestionar la recuperación y su condición. Serán muy importantes". 

  • Sobre el nivel de la Serie A y el deseo de ganar títulos

    ¿Hace falta un proceso más largo o sigue convencido de que este Milan puede ganar? ¿Qué piensa, en cambio, de la Serie A?
    "La idea es siempre la de ganar títulos. No sé cuánto tiempo hará falta, pero tenemos que pensar en los pasos que nos permitirán hacerlo. Seguramente, cuando se trabaja en el Milan no se puede decir que debamos o podamos ganar dentro de 3 años, sino ahora, en el presente. Hay unas etapas que seguir. Ese es el objetivo, pero en este campeonato hay muy buenos equipos. Si ves la Serie A, este año se está volviendo distinta. La norma de los árbitros, por tanto, se pita menos, el cuerpo médico entra con menos frecuencia y eso permite jugar más. Mucha gente se quejaba de los 0-0, pero ahora se juegan muchos partidos. Ya no hay equipos que jueguen con el bloque bajo durante 90'. El Venezia es último por los resultados, pero es un equipo que presiona por todo el campo. Me ha sorprendido la calidad de los entrenadores, de los jugadores. Me gusta estar aquí, quiero poner de mi parte. Me siento como en casa en el Milan, me siento honrado. La Serie A es una gran liga, a veces no se le da el valor justo al campeonato nacional. Me estoy divirtiendo preparando los partidos, pero también tengo muchas cosas en la cabeza por los distintos equipos". 

    ¿Qué ha visto en estos primeros 5 partidos que le ha llevado a optar por la defensa de 4? ¿Zachary no podría ser un regreso en enero? ¿Y con el italiano?
    "Sería fácil para mí hablar italiano si fuera otro empleado del Milan, pero lo que digo es muy importante. Pido disculpas, lo siento, pero sé que después de los partidos, en el post, tengo que hablar con Mister Capello. Sé que sería mejor si hablara italiano, pero sé que tengo que razonar y también hablar, y por tanto no puedo pensar que lo que digo pueda de algún modo crearme problemas o ser instrumentalizado. Es importante que me sienta a gusto, porque forma parte de mi trabajo. ¿Defensa de 4? Lo que he visto en los últimos partidos ha sido una mayor movilidad. Lo que he visto es que estas posiciones y esta libertad permiten a mi equipo jugar mejor. Se vio contra el Benfica que tuvimos más posesión, pero hubo una falta de movilidad. Era obligado hacer este cambio, no para jugar mejor sino de manera diferente. No sé si se seguirá con este sistema, pero es una herramienta que nos permite ganar. ¿Athekame? Lo estamos siguiendo, igual que a los otros cedidos. A comienzos de temporada lo veía más como un Moreira. No sé si la situación cambiará. El fútbol es así. Lo está haciendo muy bien con Fonseca, luego ya veremos en el futuro". 

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