Archivada la visita al Olímpico contra la Lazio para el Milan, es el momento de iniciar la aventura en la Europa League. El primer rival será el Benfica del ex Manuel Rui Costa, un duelo especial para varios jugadores del Milan. Ruben Amorim presenta el partido en la habitual rueda de prensa de la víspera: "Es una ocasión fundamental, es el primer partido de la Europa League. Estamos deseando empezar. Sabemos de las dos finales de la Champions. Rui Costa es el presidente del Benfica, pero una referencia importante del Benfica. Yo también tengo un pasado en el Benfica, pero estoy aquí para ganar. Es un partido especial porque es el primero de la Europa League".
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Milan, Amorim: «El Benfica es una oportunidad fundamental. ¿Modric? Se decía que Moreira no estaba listo, una semana después decimos que es nuestro héroe»
SOBRE EL OBJETIVO FINAL Y SOBRE EL BENFICA
En 2025 llegó a la final con el Manchester United, conoce la competición. ¿Cuál es el objetivo? ¿Como mínimo llegar a la final?
"Hablamos de una competición y el objetivo es obviamente ganar. Nuestro objetivo es llegar hasta el final, hay muchos equipos competitivos: la diferencia la marca poder contar con una plantilla digna de este nombre. Si hay motivación, creo que se puede ganar cualquier competición y cualquier partido, recordando que el objetivo es solo uno: ganar".
Después de Lazio-Milan, ¿qué reflexiones hizo con su staff para la alineación del partido de mañana?
"Contra la Lazio hubo un cambio de actitud de una parte a otra: hice mis valoraciones, no se trata solo de 2-3 nombres, sino de que hubo una actitud diferente. No soy alguien que mantenga siempre el mismo once. Hubo un cambio de actitud general. También debemos tener en cuenta que estamos en semanas en las que tenemos que gestionar más partidos y, por tanto, no pensamos solo en el Benfica, sino también en el Lecce. En cualquier caso, contra la Lazio fue una cuestión de actitud".
En los últimos meses se había hablado de la posibilidad de que entrenara al Benfica, ¿puede confirmarlo?
"Tenía las ideas claras. Existía la posibilidad de que volviera a trabajar en Portugal, pero decidí que no. Si hubiera recibido una llamada de un club portugués, habría dicho que no. Luego me llamó el Milan y no podía decir que no. No habría vuelto a Portugal, elegí al Milan y estoy contento con esta decisión importante".
SOBRE MODRIC
Sobre Modric:
«Para que Luka se sienta cómodo en el partido, debemos tener la posesión del balón durante mucho tiempo. Ahora mismo me vienen a la cabeza quizá siete pases fallados sin ningún tipo de presión, en los que perdimos el balón y convertimos el partido en una carrera continua. Y ese no es el tipo de juego que Luka debe hacer. Por lo tanto, para alinear a un jugador como Luka, porque lo queremos en ciertas situaciones de juego y en determinados partidos, debemos tener a alguien capaz de pensar muy bien con el balón en los pies. Esa es la idea cuando juega Luka. Sin embargo, también podíamos notar, y es curioso cómo todos tienen una opinión definitiva sobre los jugadores semana tras semana, que hace solo una semana, contra la Juventus, se decía que Moreira no estaba preparado, que había jugado mal y que no había conseguido combinar nada. Una semana después decimos que Moreira es el héroe del Milan. El fútbol es precisamente eso. No sacaré ninguna conclusión precipitada sobre la actuación de Luka. Para empezar, porque ya ha ganado el Balón de Oro y sé lo que vale, y luego sé que cada partido tiene su historia. No sé si jugará mañana, pero Luka es un jugador importante en nuestro equipo que nos ayudará a lo largo de la temporada. Así que no saco juicios definitivos sobre los jugadores de una semana a otra: sé lo que valen e intento gestionar el momento de cada uno de ellos».
Sobre Hutchinson:
«Está listo para jugar. Puede salir de inicio. Ya veremos mañana, no quiero desvelar el once titular porque Marcus seguramente está viendo la rueda de prensa y es muy inteligente; así que es una opción. No diré nada más sobre el once inicial, pero Hutchinson está disponible».
¿Está siguiendo lo que está haciendo el Benfica de Marco Silva? ¿Pueden ganar la Europa League?
«El Benfica puede ganar cualquier partido, porque tiene un gran entrenador y porque tiene los jugadores para hacerlo. Lo que decía en Portugal, lo digo exactamente igual también aquí en Italia. Creo que a veces a los clubes portugueses se les atribuye una responsabilidad que no deberían tener, ya que no disponen de las mismas condiciones que otros clubes y, concretamente, que los italianos. Y con esto estoy poniendo todavía más responsabilidad de mi parte, pero es lo que siempre he dicho en Portugal y es lo que digo ahora. Sin embargo, mirando al entrenador, mirando al equipo y la rotación que a veces se puede hacer en la liga portuguesa, es posible si todo sale bien. Veo a un Benfica claramente muy fuerte, con una identidad muy definida y totalmente capaz de ganar la liga. En cuanto a la Europa League, sin embargo, hay que entender que la responsabilidad principal no puede recaer sobre los clubes portugueses. Sé cómo se habla a veces en Portugal de los equipos portugueses, sosteniendo que deben ganar cada partido en Europa; así que desde luego no seré yo quien ponga esa presión sobre Marco Silva. Es un equipo que claramente puede ganar, porque ya en el pasado los equipos portugueses han demostrado que pueden llegar lejos, igual que nosotros. Obviamente miro a mi equipo, veo a otros fuertes conjuntos ingleses, no sé cómo irá nuestra temporada, pero también nos veo a nosotros con cierta responsabilidad de llegar lejos en la Europa League. En consecuencia, esta es mi respuesta: son capaces de ganar, tienen al entrenador y a los jugadores para hacerlo, y pueden hacer esta rotación en la liga. Creo que no deben tener ese peso, porque los clubes portugueses ya hacen muchísimo, a veces con mucho menos que los demás. Echo de menos Portugal, sí, pero ahora estoy aquí y pienso quedarme varios años. Puedo decir que Milán es mi segunda casa».
SOBRE LOS JUGADORES CRITICADOS
Después del partido contra la Lazio dijiste que no estás loco. ¿Has entendido entonces qué diferencia hay entre los titulares indiscutibles y los demás jugadores?
"Todo entrenador tiene en mente una idea general de lo que puede ser el once base de su equipo. Pero luego aparece el problema del que estamos hablando. Por mi experiencia, y me ha pasado dos veces, la primera como jugador, cuando llegamos a jugarnos la liga, la Europa League y las copas, la segunda un poco menos, es imposible pensar en ganar competiciones contando solo con 11 o 14 jugadores. En consecuencia, me cuesta decir que tenemos un once tipo. La idea no es tener un once fijo, sino una identidad precisa en la que todos los futbolistas puedan jugar sin que el equipo pierda demasiada calidad. Está claro que tengo una idea de qué intérpretes quiero en determinados partidos, pero los momentos cambian rápidamente. Si lo pensáis un momento y sois honestos en vuestras valoraciones: ¿quién habría dicho que Musah iba a ser el titular y que Luka Modric iba a ser el problema? Nadie. La situación ha cambiado porque los últimos partidos han mostrado esto. En el fútbol moderno cuesta entender el concepto de once base, porque creo que de verdad hace falta un grupo entero, una plantilla entera para ganar trofeos. Naturalmente, para ciertos compromisos empiezo a entender qué tipo de jugador necesito y qué alineación poner. Tengo una idea más clara de la plantilla, pero las dinámicas cambian durante el año, y es bueno que sea así".
¿Tenéis un objetivo mínimo?
"En los grandes clubes, y el Milan es un club enorme, no existe un objetivo mínimo. Sea cual sea el resultado, si no se gana, vosotros estaréis aquí y criticaréis al equipo, diciendo que es demasiado poco. Esa es mi experiencia. Lo he vivido incluso en Portugal: cuando no se llega a la final o no se gana, es un fracaso. Y en Portugal todos dicen que el Benfica debe ganar la Europa League; así que es normal. No hay un objetivo mínimo: nuestro objetivo es ganar el próximo partido y es ganar en general. O se gana o no se gana. Si no ganamos, es obvio que para todos será considerado poco. En consecuencia, no quiero ser el entrenador que fija como meta los cuartos de final o las semifinales. Eso no cuenta. Lo que cuenta es que tenemos un único objetivo, y es ganar. Todo lo que esté por debajo ya sabemos que nos traerá críticas, porque ese es el precio que hay que pagar por entrenar al Milan. No es tanto por una cuestión económica, dado que la Europa League no tiene nada que ver con la Champions League, sino por nuestro orgullo y nuestra manera de ser. Así que no fijaré ningún objetivo mínimo: sabemos que es difícil, pero el objetivo es ganar el próximo partido para estar más cerca del trofeo. Pensando partido a partido estaremos más cerca de ganar la competición”.
¿Hay posibilidades de tener un mayor equilibrio?
"En la manera de presionar, de jugar más arriba. Obviamente seguimos teniendo grandes oscilaciones entre jugar muy bien y tener alguna dificultad con el balón, pero siempre hemos mantenido una mayor posesión. Creo que seguimos un poco demasiado centrados en la fase de construcción, mientras que nos falta el último tercio del campo. Seguimos teniendo alguna dificultad y por eso Gonçalo sufre más: no tenemos muchos toques dentro del área y las incorporaciones en tres cuartos rival todavía no son lo bastante frecuentes como para garantizar un rendimiento alto como equipo. Claramente hemos fichado a jugadores que, al analizarlos, tienen la estructura física y el estilo de juego que deseamos, no solo para el presente, sino también para el futuro; todavía son jóvenes y sabemos que daremos continuidad al proyecto. Hablando del Benfica, creo que su gran fortaleza reside en una idea muy clara: se percibe nítidamente lo que quieren hacer. Saben variar porque normalmente juegan con un extremo como Rafa en el lado derecho, pero si utilizan a Lukebakio el partido cambia por completo. Pavlidis está haciendo un gran trabajo y es muy peligroso cerca del área. Tienen mucha seguridad en sí mismos, salen con tres con el lateral izquierdo, con Dal. Hacen mucha rotación: Barreiro estuvo increíble, pero podría jugar Aursnes, dado que los periódicos y vosotros, los periodistas, normalmente acertáis. La presencia de Pavlidis o de Duran cambia completamente el partido: uno ataca más la profundidad, el otro ofrece más conexión. Palhinha jugará: jugará este y el próximo partido, y es un futbolista muy fuerte a balón parado y en la presión, lo sabemos. El Benfica es, por tanto, un equipo dirigido por un entrenador excelente, con muy buenas individualidades y compuesto por jugadores acostumbrados a la presión y a ganar, un factor que transforma a los equipos. Siento que tienen mucha confianza, pero nosotros estamos preparados para enfrentarnos a ellos. Conozco bien a Marco Silva y conozco bien la plantilla del Benfica. Sé que tenemos una presión enorme, pero también sé que el Benfica tiene la misma presión de tener que ganar cada partido; por eso creo que será un bonito desafío y que disfrutaremos”.
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