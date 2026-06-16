Milán: Amorim debe resolver ya el caso Leão; así podrían cambiar las decisiones de fichajes

En los próximos días quedará claro qué piensa Amorim de Leao. Desde un punto de vista táctico, el ‘10’ rossonero puede ser clave para el nuevo técnico: en su sistema, los extremos son decisivos. Deben aportar superioridad y actuar como delanteros sin obsesionarse con la defensa.





Amorim valora a su compatriota, pero con Leao puede arriesgar: o asumirá la tarea de pulirlo técnicamente y tácticamente, o lo dejará marchar. Lo único seguro es que pronto hablarán.



