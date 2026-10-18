El Milan gana, convence durante más de una hora y se sitúa cuarto en la clasificación, a 4 puntos del Inter, líder. Pero, sobre todo, sigue invicto en la liga, algo que no podía darse por sentado al repasar el calendario que ha tenido el Milan en este inicio. Un protagonista por encima de todos: Adrien Rabiot ha marcado su cuarto gol en apenas 7 partidos. El francés ha participado en el 44,44 % de los goles del Milan esta temporada y también ha dado tres asistencias decisivas. Absolutamente dominante.
Milan, Amorim da libertad a Rabiot para marcar la diferencia y desbarata el plan de la Atalanta: el francés ya es un líder
SIN UN PAPEL
La clave táctica del plan de partido de Amorim fue liberar a Rabiot: el centrocampista de 32 años elegía qué espacio atacar y dónde situarse para generar juego. A veces mediapunta, a veces mediocentro y, a menudo, interior: sus movimientos desorientaron continuamente a los jugadores del Inter, que no lograban oponer ni la más mínima resistencia. Cuando Modric se abría para recibir el balón en su propio campo, Rabiot atacaba por el centro. Cuando Musah intentaba romper la línea, Rabiot se situaba en el área, listo para rematar a puerta. Así ocurrió en el gol del 2-0.
LÍDER DEL VESTUARIO
A lo largo de su carrera se ha escrito mucho sobre Rabiot, a menudo con el mismo relato: un jugador de gran nivel, de muchísimo nivel, pero también algo individualista. Esta versión de Rabiot no podría estar más lejos de aquella imagen: anima a sus compañeros y a San Siro como Gattuso en su día y siempre da la cara al final de los partidos, instando al equipo a mejorar sus puntos débiles, como la mentalidad. Un capitán sin brazalete que está haciendo la fortuna de Amorim y del Milan. A la espera de la próxima renovación de su contrato hasta 2030.
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