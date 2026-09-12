¿Qué quiere ver de Loftus-Cheek?

«Es fundamental ser siempre honestos con los futbolistas: cuando digo algo a los medios, es porque ya se lo he repetido diez veces al interesado. Sé que no es algo habitual de ver, pero lo considero importante y creo que los jugadores confían en mí sabiendo que hago ciertas afirmaciones precisamente porque creo enormemente en sus cualidades. Tomemos un perfil como Loftus-Cheek: lo tiene todo. Tiene una potencia física arrolladora, usa ambos pies, es fuerte en el juego aéreo, pero debe aprender a mantenerse dentro del partido durante los noventa minutos. El concepto es muy simple: debe marcar la diferencia con su calidad en cada momento del partido. No puede estar siempre en contacto con el balón, pero tiene que estar mucho más metido en el juego. Solo participando con continuidad podrá ayudar al equipo a ser más creativo y realmente peligroso en los últimos treinta metros».

¿Qué le has pedido a Rabiot?

«Con respecto a Musah, es un poco diferente, también por el pie: uno es zurdo y el otro es diestro. Creo que Rabiot no es solo un jugador capaz de llegar con frecuencia al área, sino que también es capaz de marcar los tiempos del juego. Tiene mucha experiencia, sabe hacer las carreras adecuadas y también es bueno cerca del área. Hoy, sin embargo, creía que las características de Modrić y Rabiot serían fundamentales para apoyar a Cissé y Ruben Loftus-Cheek. Para mí fue difícil dejar fuera a Musah, pero cada partido tiene su propia historia: a veces tenemos que olvidar la actuación del último encuentro y entender que este es un partido diferente, con características distintas. Por eso pensé que hoy era el partido ideal para Rabiot»







