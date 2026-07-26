El currículum de Amorim habla por sí solo: lanzar y potenciar a jóvenes es una característica peculiar de su estilo de trabajo. Bien lo saben Quenda en el Sporting de Lisboa y Diallo y Mainoo en el Manchester United. Ahora el objetivo es repetirse en el Milan, donde desde luego no faltan jóvenes talentos.





Empezando por la batería de porteros, sorprende la decisión del portugués de llevar de gira al parisino de la clase 2008 Bouyer, una señal de confianza importante. El club está reflexionando sobre la gestión total con Pittarella y Torriani , pero el francés debería quedarse también con vistas al Milan Futuro. Con la próxima llegada de Diawara desde el Troyes se abrirían las puertas para una cesión del berlinés de la clase 2006 Odogu, que tiene varias solicitudes desde Alemania, pero al que el Milan preferiría ceder a préstamo en Italia para no devaluar la inversión de 7 millones más 3 en bonus al Wolfsburgo de hace doce meses.





Bartesaghi seguirá en el AC Milan pese a que ha llegado alguna petición, y lo mismo vale para Vladimirov, que acaba de renovar su contrato.