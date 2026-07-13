El Milan quiere dar un salto adelante. Amorim pide un extremo versátil, rápido y con buen centro. Gardiner y Almstadt ya tienen una lista de candidatos que analizarán con el técnico portugués y el presidente Cardinale. Antes, el club rossonero busca ceder al internacional ecuatoriano Estupinán.
Getty Images
Traducido por
Milán: Amorim busca un nuevo extremo izquierdo. Estupinan se va; el Deportivo de La Coruña compite con el Aston Villa
ASTON VILLA: UNA PISTA CONCRETA
Estupinan dejó buen recuerdo en el Brighton y sigue cotizado en la Premier. Varios equipos ingleses preguntaron por él, pero solo el Aston Villa pidió datos concretos: el Milan pide entre 18 y 20 millones de euros.
ALTERNATIVA DEPORTIVA DE LA CORUÑA
Su única imagen positiva con el Milan fue el gol de la victoria en el derbi contra el Inter. El exjugador del Brighton solo ha disputado 19 partidos, una experiencia que conviene borrar de su carrera. El ambicioso Deportivo de La Coruña se ha interesado por Estupinan para armar un equipo competitivo en su regreso a la Liga tras ocho años. Las negociaciones están en marcha: Estupinán se encamina hacia su despedida del Milan tras apenas doce meses.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias