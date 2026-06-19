Tres delanteros y un juego ofensivo sin perder equilibrio. Rubén Amorim quiere recuperar la sorpresa europea que logró con el Sporting de Lisboa. Para ello ha elegido el Milan, que confía en sus ideas. Su llegada no estará exenta de obstáculos, así que planea integrarse rápido con el plantel y la estructura del club. Además de un juego más ofensivo que el dela era Allegri, Cardinale le ha pedido que potencie a los jóvenes, como ya hizo en el Sporting.
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Milán: Amorim apuesta fuerte por los jóvenes; desde Camarda hasta Guernier y Balentien, estos son los jóvenes que pueden despegar
SE VALORA A LOS JÓVENES
En su exitosa etapa en el Sporting de Lisboa, Amorim ha demostrado gran capacidad para sacar elmáximo partido al plantel y al cuerpo técnico. Viktor Gyökeres es su mayor obra maestra: llegado de la Championship con el Coventry City, bajo su dirección se ha convertido en uno de los delanteros centro más devastadores y codiciados de Europa, con 97 goles en 102 partidos con el Sporting.
Pedro Gonçalves “Pote” llegó del Famalicão como centrocampista y Amorim lo convirtió en referente ofensivo y máximo goleador en su primer año. Marcus Edwards, ex del Tottenham, encontró regularidad y protagonismo tras años de talento sin explotar. Nuno Mendes, canterano, se hizo titular a los 18 años y acabó fichando por el París Saint-Germain por más de 40 millones. También impulsó a Geovany Quenda, canterano traspasado este verano al Chelsea por 52 millones, y al defensa Gonçalo Inácio, valorado hoy en 40 millones.
LOS JÓVENES DEL MILÁN
Extremos que atacan con el pie contrario y un juego ofensivo. La fórmula de Amorim parece ideal para dos jugadores que empezarán en el Milan Futuro, pero podrían debutar con el primer equipo. El primero es Cheveyo Balentien, extremo holandés nacido en 2006. La temporada pasada debutó en la Serie A con Allegri (2 partidos). Tras algunos problemas físicos, acabó la temporada con buen rendimiento en el Milan Futuro. El otro es el joven inglés Aurelien Guernier (2007), centrocampista ofensivo fichado de forma definitiva del Birmingham City de la Championship, donde también destacó Jude Bellingham.
Andrej Kostic, delantero centro montenegrino fichado en marzo del Partizan de Belgrado, se ejercitará con el primer equipo. También se evaluará a Kevin Zeroli (cedido en la Juve Stabia), Christian Comotto (cedido en el Spezia) y Francesco Camarda (recuperado del Lecce tras el vencimiento de la opción de compra).
También destacan Vladimirov (2008), Cappelleti, Pandolfi y Ossola.