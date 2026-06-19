Milán: Amorim apuesta fuerte por los jóvenes; desde Camarda hasta Guernier y Balentien, estos son los jóvenes que pueden despegar

En su exitosa etapa en el Sporting de Lisboa, Amorim ha demostrado gran capacidad para sacar elmáximo partido al plantel y al cuerpo técnico. Viktor Gyökeres es su mayor obra maestra: llegado de la Championship con el Coventry City, bajo su dirección se ha convertido en uno de los delanteros centro más devastadores y codiciados de Europa, con 97 goles en 102 partidos con el Sporting.

Pedro Gonçalves “Pote” llegó del Famalicão como centrocampista y Amorim lo convirtió en referente ofensivo y máximo goleador en su primer año. Marcus Edwards, ex del Tottenham, encontró regularidad y protagonismo tras años de talento sin explotar. Nuno Mendes, canterano, se hizo titular a los 18 años y acabó fichando por el París Saint-Germain por más de 40 millones. También impulsó a Geovany Quenda, canterano traspasado este verano al Chelsea por 52 millones, y al defensa Gonçalo Inácio, valorado hoy en 40 millones.