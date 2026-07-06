Bobby Gardiner, figura clave del nuevo equipo estratégico del Milan, participó en la elección de Ruben Amorim como entrenador. La reunión del 6 de julio en Casa Milan, con Hendrik Almstadt, director de traspasos, analizó la situación de los jugadores que podrían salir y los ingresos que generarían.





Fikayo Tomori y Ruben Loftus-Cheek tienen demanda en la Premier League, y el Milan espera recaudar entre 20 y 25 millones de euros con sus traspasos.

En la misma reunión, la directiva fijó en 8 millones la valoración de Warren Bondo y trabaja en la rescisión de Ismael Bennacer, ahora representado por Fali Ramadani. También se analizan las salidas de Yunus Musah, Samuel Chukwueze y Youssouf Fofana.