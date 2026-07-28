Después de adelantarse a la competencia por Goncalo Ramos y Gila, el Milan ha entrado en una amplia fase de evaluaciones internas para entender dónde intervenir y cómo. Detrás de esta fase de semiestancamiento se esconde, sin duda, una causa evidente: el mercado de salidas no despega y sin ellas es casi imposible completar la labor de refuerzo que habían acordado Cardinale y Amorim. El patrón de Red Bird ha pedido a su hombre para los fichajes, Almstadt, que ponga en marcha la misión relativa a la cesión de aquellos jugadores considerados no centrales en el proyecto.
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Milan, Almstadt pone en marcha la operación salida: quién puede quedarse y quién se irá
ENTRE PORTEROS Y DEFENSAS
A pesar del misterio en redes sociales, con la eliminación de todas las publicaciones de su perfil de Instagram, Maignan seguirá en el Milan y será confirmado en el rol de capitán. Detrás de él estarán Pietro Terracciano y Lorenzo Torriani, con Matteo Pittarella, que será el titular del Milan Futuro con un ojo puesto en el Primer Equipo. Del grupo de defensores, tanto Matteo Gabbia como Strahinja Pavlovic seguirán con seguridad en el Milan (ha dicho no a una propuesta del Crystal Palace). En salida está Fikayo Tomori, con el club a la espera de ofertas concretas, mientras que Koni De Winter será probado por Ruben Amorim en la concentración: existe la tentación de alinearlo en el centro de la defensa para aprovechar su calidad técnica. Davide Bartesaghi tendrá mucho espacio entre la defensa y el centro del campo, mientras que sobre Pervis Estupinan las opciones de permanencia están al 50%: el Aston Villa todavía no se ha levantado de la mesa de negociación. En cuanto regresen los internacionales, llegará la hora de la despedida para Filippo Terracciano, que tiene alguna oferta en la Serie A.
Entre el centro del campo (atascado) y el ataque
Amorim querría colocar a Hojberg (o a un centrocampista con esas características) junto a los indiscutibles Rabiot y Modric. Pero antes habrá que aligerar una plantilla que cuenta con 9 jugadores para 2 puestos. El Bolonia aprieta por Comotto, pero el hijo de arte tiene un 70% de posibilidades de seguir a las órdenes de Amorim esta temporada. Se buscan compradores para Musah, que se irá al 100%, mientras que por Fofana se registra el interés de dos clubes de la Premier League como Everton y Crystal Palace: sus ganas de seguir en el Milan no superan el 50% de posibilidades.
Jashari sigue pesando mucho en el balance y podría tener otra oportunidad para demostrar todo su valor. Distinto es el caso de Ricci, que no ha convencido a Amorim y podría dejar de inmediato el Milan. Loftus-Cheek es absolutamente transferible, pero no tiene ofertas concretas y no se está moviendo para irse. Se quedan al 100% tanto Chukwueze como Saelemakers.
Capítulo delanteros: Camarda se queda, la confirmación oficial ha llegado directamente de Amorim. Se está reflexionando sobre la posibilidad de una cesión. En cambio, deberían quedarse Pulisic, Nkunku y Cisse. Leao merece una mención aparte: pequeño spoiler, se irá al 100%.
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