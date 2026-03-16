Milán, Allegri y Leão: los entresijos del cambio contra la Lazio. Pulisic debía salir

Más que una derrota para el Milan, que sale del Estadio Olímpico de Roma no solo con un 1-0 encajado a manos de laLazio, sino también con la polémica generada por el incidente protagonizado por Rafael Leão, quien abandonó el terreno de juego extremadamente y visiblemente descontento durante la segunda parte del partido correspondiente a la vigésimo novena jornada de la Serie A.

La tensión se disparó alrededor del minuto 67, cuando el número 10 rossonero no ocultó su nerviosismo hacia el técnico Massimiliano Allegri tras la decisión de sacarlo del campo y sustituirlo para dar entrada a Nkunku (y a Fullkrug, que entró por Fofana).