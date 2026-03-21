Milán, Allegri: «Pensamos en ganar y mejorar nuestra posición en la clasificación; miramos hacia atrás. Pavlovic ha mejorado mucho»

«Nos hemos encontrado con un buen Torino y hemos forzado demasiado el juego; no era fácil tras el empate de la primera parte. Estamos en la recta final de la temporada y hay que pensar en ganar y mejorar nuestra posición en la clasificación. Hoy no era un partido fácil de ganar, porque el Torino ha hecho un buen partido».