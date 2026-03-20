Milán, Allegri: «¿Leao? Olvidemos lo que pasó, Giménez estará en la convocatoria»

La pareja Leao-Pulisic:

«En cuanto a la pareja Leao-Pulisic, han tenido una temporada marcada por las lesiones: uno se perdió la pretemporada, el otro hizo una buena preparación y luego estuvo dos meses de baja. Ahora es importante rendir bien en los dos últimos meses. Pulisic está bien; desde el punto de vista físico, hizo un buen partido en Roma. Le falta precisión en los disparos, pero la recuperará. Rafa lleva 9 goles, aún quedan partidos y puede llegar a los dos dígitos. Pero ahora tenemos a todos disponibles, para jugar hay que espabilarse. Todos».

El futuro de Modric:

«El club nos lo dirá. Depende de él. Tiene un Mundial por delante... Mientras tanto, dejémosle jugar, dejémosle disfrutar».





La clasificación:

«Hay que mirar hacia delante, pero también hacia atrás. El fútbol es maravilloso por eso: el equilibrio es fundamental. Mientras no hayas alcanzado el objetivo, debes mantenerte concentrado en él. Mañana hay que sumar puntos para dar un pequeño paso adelante. Contra la Lazio podríamos haber sido más precisos y lo hemos pagado muy caro. Mañana tenemos que hacer un partido ordenado, sin pasarnos, y con el objetivo de llevarnos los tres puntos».

Los pases fallidos de Pulisic a Leao. ¿Qué falta para mejorar su compenetración?

«Que quien tiene el balón vea quién está desmarcado (ríe, nota del editor). No le pasó ese balón porque no lo vio. Pero también ha pasado otras veces. En el fútbol, la diferencia la marca la elección del último pase. A Leao le dije: “No te vio, si no, te lo habría pasado”. No es que fuera tan difícil».





¿Cómo habéis conseguido sumar 60 puntos con las dificultades en ataque, es decir, con Pulisic sin marcar desde el 28 de diciembre y Leao con la pubalgia?

«Porque el equipo ha trabajado en equipo. Hemos tenido problemas de lesiones en la delantera, pero no pensamos en el pasado. He vuelto a ver el partido contra la Lazio, hubo errores técnicos en los últimos 30 metros. Encajamos un gol que se podía haber evitado, pero estas cosas pasan. Mañana tenemos un partido complicado, necesitamos a todos los chicos que estén bien. Esperamos recuperar a Loftus-Cheek y al propio Gabbia; Giménez mejorará su estado físico. Hay que poner los objetivos individuales al servicio del grupo; de lo contrario, dentro de ocho meses nos jugaremos el puesto en la Champions».