Milán, Allegri: «¿Leao? Olvidemos lo que pasó, Giménez estará en la convocatoria»

¿Tenía el equipo demasiada presión en Roma? ¿Temes un bajón psicológico?
«No debe haber ningún contragolpe, también porque hemos cometido algunos errores que hay que intentar evitar y hay que ser más precisos en ataque. También hemos tenido situaciones favorables, pero hemos encajado 2-3 goles de la misma manera. Hemos trabajado en ello, mañana esperamos hacer un partido mejor en defensa. En la primera parte sufrimos nueve contraataques, el máximo de este año. Pero el partido contra la Lazio es consecuencia del partido de Cremona, que ya había sido un partido irregular. El derbi es diferente, tienes una atención diferente. Debemos volver con serenidad a mantener el orden, que es nuestra fuerza».
¿Insistir con Leao y Pulisic o darle una oportunidad a Fullkrug, que es el único delantero de área?
«Soluciones después del partido hay cuando se necesitan. Hasta ahora Giménez no estaba disponible y no tiene ritmo de partido; de hecho, durante el parón veremos si organizamos uno, porque si a 20 minutos del final necesitas a alguien con esas características, solo tienes a uno. Así que o lo juegas desde el principio o al final. Todos están bien, se nos necesitan todos. De aquí al final, tener 5 delanteros disponibles es muy importante».
Sobre Leao:
«Puede jugar tranquilamente de delantero centro, basta con ver los movimientos que hizo el domingo, contra el Inter y el Cremona, con esos ataques en profundidad. Cuando se abre el juego se le ve un poco más cómodo, pero cuando se abre el campo y no le llega el balón, se desconecta un poco del partido...».
Quieren acabar con el VAR abierto, ¿qué opina al respecto?
«No lo sé, ellos decidirán. Cuantas menos cosas se hagan, mejor. Yo creo que está el árbitro, y además son buenos. Dejemos que arbitren. En todas las situaciones debe reinar el equilibrio. La línea es muy fina entre la intervención del VAR y el árbitro, puede ser que incline la balanza. Cuando encuentren esa buena sintonía entre ellos, el árbitro estará aún más tranquilo. Pero los árbitros son buenos, en los últimos partidos lo están haciendo mejor. Guida ha arbitrado bien, ha dejado fluir el juego, no ha pitado las faltas leves y así debe ser, el fútbol es un deporte de hombres. Hay muchos árbitros jóvenes, necesitan ganar experiencia. Los árbitros veteranos tienen más experiencia y control de la situación».