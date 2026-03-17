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Grafica Allegri Furlani Milan
Emanuele Tramacere

Traducido por

Milán: Allegri ha pedido cuatro fichajes estrella: todos los objetivos

Para completar el salto de calidad de una plantilla que tendrá que luchar en varios frentes, el entrenador quiere un mercado de fichajes moderado, pero de altísimo nivel.

El Milan de la temporada 2026/2027 deberá dar el tan esperado salto de calidad, tanto en Italia, donde tendrá que competir con más fuerza por el título de liga, como en Europa, donde una excelente campaña en la Champions deberá garantizar visibilidad e ingresos.

Por este motivo, Massimiliano Allegri, más allá de los rumores sobre el Real Madrid y las posibles fricciones con la propiedad, está pidiendo a la directiva un mercado de fichajes de alto nivel para que este equipo dé un importante salto de calidad. 

Un mercado moderado en cuanto a cantidad, pero de altísimo nivel, con al menos cuatro nombres de primer orden.

  • 4 GOLPES EN 4 ROLES

    En primer lugar, Allegri ha identificado cinco puestos clave en los que hay que reforzar y que considera prioritarios: un defensa central, a ser posible zurdo; un lateral que cubra toda la banda, a ser posible un jugador polivalente que pueda jugar en ambas bandas; luego, un centrocampista con gran capacidad goleadora y un director de juego alternativo a Modric en caso de que el croata decida retirarse (aunque esto no es lo más urgente); y, por último, un delantero capaz de marcar 20 goles por temporada.

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  • KIM, AKE Y... CAMBIASO

    En defensa, el entrenador de Livorno querría un jugador de confianza listo para jugar. Kim Min Jae es su favorito por su conocimiento de la liga, su físico y su habilidad con el balón. Hay varios nombres alternativos, como Nathan Aké, que se marcha del Manchester City, o Lisandro Martínez, cuyo contrato con el Manchester United expira en 2027. 

    Para el lateral, el comodín de la Juventus, Andrea Cambiaso, ya ha trabajado con Allegri, con quien ha rendido al máximo, pero no es el único, ya que al Milan se le ha propuesto a Dodô, de la Fiorentina, y también a Nahuel Molina, del Atlético de Madrid.

  • DA GORETZKA Y MILINKOVIC SAVIC

    En el centro del campo, los nombres son más sonados y, sobre todo, ya son conocidos. Leon Goretzka es un objetivo concreto como fichaje libre, pero pide mucho tanto en salario como en prima por fichaje. Se le considera un comodín tanto como mediocampista central como alternativa a Modric, pero el verdadero sueño de Allegri, que le sigue desde su etapa en la Juventus, es el exjugador de la Lazio y actual jugador del Al-Hilal, Sergej Milinkovic-Savic. El serbio es el prototipo perfecto de la máquina de goles que busca en el centro del campo y, aunque acaba de renovar, la idea de dejar Arabia es concreta, tal y como ha confirmado recientemente también su hermano Vanja.

  • KEAN, LEWANDOWSKI O...

    En cuanto a la delantera, se ha hablado mucho del futuro de Robert Lewandowski (al que también se ha vinculado con la Juventus), cuyo contrato con el Barcelona está a punto de expirar, pero se trata de una opción complicada, al igual que la de Gabriel Jesús, quien comparte agente con Allegri, pero no es el delantero centro que el entrenador desearía. Así pues, el candidato número uno vuelve a ser Moise Kean, que está viviendo una temporada irregular en la Fiorentina, pero que goza de gran estima por parte del entrenador, quien siempre lo ha apoyado, incluso en su etapa en la Juventus.

    Muchos nombres, cuatro grandes objetivos. El Milan del futuro empieza a tomar forma.

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