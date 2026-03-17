Milán: Allegri ha pedido cuatro fichajes estrella: todos los objetivos

El Milan de la temporada 2026/2027 deberá dar el tan esperado salto de calidad, tanto en Italia, donde tendrá que competir con más fuerza por el título de liga, como en Europa, donde una excelente campaña en la Champions deberá garantizar visibilidad e ingresos.

Por este motivo, Massimiliano Allegri, más allá de los rumores sobre el Real Madrid y las posibles fricciones con la propiedad, está pidiendo a la directiva un mercado de fichajes de alto nivel para que este equipo dé un importante salto de calidad.

Un mercado moderado en cuanto a cantidad, pero de altísimo nivel, con al menos cuatro nombres de primer orden.