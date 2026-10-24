Es un sábado para olvidar cuanto antes para el Milan: Amorim tendrá que dejar en casa a Rabiot, Moreira y Gila. Los tres jugadores del Milan arrastran problemas físicos y se suman a una lista de bajas en la que ya figuraban Terracciano, Gabbia, Saelemaekers y Chukwueze. Son ausencias muy importantes y el Milan está en una situación de emergencia total. Estas son las posibles decisiones de Amorim para la alineación.
Milan, alineación muy modificada contra el Udinese: Amorim debe ingeniárselas para armar el equipo; este es el probable once
4-3-3
En el Blue Energy Stadium saltará al campo un Milan alineado con un 4-3-3. Amorim ha probado a Tomori como lateral derecho y a Bartesaghi en la banda opuesta: el internacional italiano en categorías inferiores parte con una ligera ventaja sobre Estupinan. A Pavlovic y De Winter se les pedirá un esfuerzo extra como pareja de centrales.
Oportunidad para Jashari
Musah tiene asegurado un puesto de titular y, con toda probabilidad, jugará como interior derecho, mientras que la dirección del juego recaerá en la leyenda Modric. Para completar el centro del campo, Amorim valora la opción de Jashari: el suizo tiene ante sí una oportunidad importante para salir de inicio como interior izquierdo, con Comotto como único centrocampista en el banquillo.
CISSE JUNTO A PULISIC Y RAMOS
Ramos no está al 100 %, pero apretará los dientes y estará en el campo desde el primer minuto como referencia ofensiva. A sus lados jugarán Cisse y Pulisic, con el claro objetivo de proporcionar al delantero portugués el apoyo necesario.
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