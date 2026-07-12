Milán acelera por Ederson: gusta a Amorim y ya habla con Atalanta y su entorno

El objetivo es renovar a Ederson, quien tiene un año más de contrato, para negociar su futuro con calma y confirmar la confianza del club en su estado físico. Giuntoli le ofrecerá la extensión, aunque aún se desconoce su decisión. Hace un año, en las reuniones de fichajes con el Manchester United, Amorim ya valoró mucho a Ederson. Ahora podrían reencontrarse en el Milan rossonero.