Milan a una semana del inicio: qué funciona y qué no, entre el campo y el mercado

Pero luego todo se detuvo de repente. El Milan, que había dejado atrás a la competencia y había arrancado el verano con una clara ventaja sobre sus rivales, se ha visto alcanzado y superado por sus rivales, con 4/5 equipos que en este momento parecen superiores: un mes, el de julio, de inexplicable inmovilismo. Pesan las valoraciones de Amorim, algunas inútiles o demasiado largas desde el punto de vista de los tiempos, pero sobre todo las dificultades para aligerar la plantilla en el capítulo de salidas, con 7/8 jugadores claramente inadecuados que, sin embargo, no tienen ofertas y que ahora corren el riesgo de quedarse quiera que no o de ser malvendidos o cedidos, véase Athekame al Lyon.





Tomori, Fofana, Odogu y, sorprendentemente, Nkunku están fuera del proyecto. Gimenez y Estupinan parecen estar en tierra de nadie y corren el riesgo de pasar de las puertas giratorias de las negociaciones a un puesto en el campo, si no llegan propuestas satisfactorias que por ahora no han aparecido. La idea de dejar filtrar una short list de salidas a 13 de agosto no ha parecido una maniobra útil para favorecerlas, sobre todo en el caso de futbolistas con contratos cortos. Sin contar la situación de Leao, el futbolista mejor pagado de la plantilla, que se ha puesto en venta él solo, no ha recibido ofertas a la altura y ahora también parece poder quedarse en Milán, no se sabe bien con qué estatus y actitud, si no se logra venderlo en los próximos días. También el malestar de Maignan y Rabiot, que regresan una semana antes del inicio en Milanello, debido a la salida de Allegri, se ha revelado un boomerang, dado que se trata de dos pilares de la plantilla.





Las salidas que no se han concretado han frenado el mercado de fichajes en cuanto a llegadas y en este momento al menos dos posiciones, la de defensa central y la de extremo izquierdo, junto a Gabbia y Bartesaghi, parecen desguarnecidas. Amorim había pedido para la zaga a Goncalo Inacio al inicio del mercado y, a mediados de agosto, todavía no ha llegado. Sin contar las dudas desde el punto de vista numérico en algunas posiciones: en definitiva, aunque Cardinale haya garantizado los fichajes, el Milan, a mediados de agosto, a una semana del inicio del campeonato y a dos del cierre del mercado, sigue siendo una obra en construcción, y no es fácil hacer en quince días lo que no has conseguido hacer en tres meses.