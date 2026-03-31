Milán: a medianoche vence el plazo para entrar en la NBA Europe: esto es lo que se filtra sobre los movimientos de Cardinale

El pasado 19 de enero, el Milan y el Olimpia Milan participaron en una reunión con la NBA celebrada en Londres. En la capital inglesa se está planificando la creación de la NBA Europe, una liga de baloncesto en colaboración con la FIBA, una alternativa a la Euroliga de la que ya se vienen vislumbrando indicios desde hace unos meses. Doce grandes ciudades en el «elenco» como participantes fijos, más cuatro clasificadas por méritos deportivos (procedentes de la Liga de Campeones y de un torneo de fin de temporada), con la participación de clubes de primer nivel que dominan el mundo del fútbol, como el Manchester City y el París Saint-Germain (sin olvidar, por supuesto, al Real Madrid, que siempre ha sido un club polideportivo ganador en ambos deportes). Según se ha sabido, por parte del Olimpia Milano estuvieron presentes Ettore Messina y Christos Stavropoulos; por parte del Milan, Massimo Calvelli, director ejecutivo internacional de RedBird Development Group y miembro del consejo de administración del Milan, y Zlatan Ibrahimovic. Una señal inequívoca de que RedBird y el Milan están interesados en el proyecto, que debería ver la luz en octubre de 2027.