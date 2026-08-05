Milan, 27 minutos de Gonçalo Ramos contra el Inter: así fue su debut con la camiseta del AC Milan

El cambio estaba previsto y llegó en el minuto 63: Camarda dejó el campo por Ramos en un relevo normal. O mejor dicho, de jerarquía, porque el joven talento del AC Milan sabe que el titular designado es el delantero centro llegado del PSG por más de 70 millones de euros. En estos 27 minutos, Ramos, no en su mejor condición porque llegó a la concentración hace menos de una semana, creó dos ocasiones de gol y en una de ellas Bisseck le bloqueó un remate a bocajarro. Interesante el trabajo realizado de espaldas a la portería para favorecer las llegadas de los mediapuntas.