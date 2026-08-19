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Cardinale Grafica Milan
Emanuele Tramacere

Traducido por

¿Milan, 150 millones en el mercado sin Champions? Cómo lo ha hecho Cardinale, el impacto en el balance y la estrategia futura

AC Milán

El Milan está desatado pese a la falta de ingresos, pero ¿cómo puede ser sostenible un mercado de fichajes tan importante incluso sin la clasificación para la próxima Champions League?

Primero Gonçalo Ramos, luego Mario Gila y ahora Diego Moreira. El AC Milan se ha desatado literalmente en el mercado de fichajes con una inversión por estos 3 jugadores que ya ronda los 150 millones de euros más bonus o menos bonus.

Un gasto importantísimo que ha dejado a muchos atónitos y sorprendidos, pero que en realidad, tal y como se ha estructurado, sigue siendo sostenible incluso sin los ingresos ligados a la no participación en la próxima Champions League.

Desde luego, Gerry Cardinale debe agradecer al mercado y al player trading, además de a unas cuentas saneadas en los últimos años, porque es precisamente el mecanismo de compras/ventas el que ha permitido hasta ahora al club cerrar estas operaciones. Pero vayamos a entender en detalle cómo se ha movido la sociedad del AC Milan.

  • FIN DEL FAIR PLAY FINANCIERO

    La base de partida, como se ha dicho, es una gestión ordinaria cerrada en las últimas 3 temporadas prácticamente siempre con superávit y que ha permitido al club, por un lado, sanear el balance sin pasivos estructurales y, por otro, poder cerrar el asunto, poder salir definitivamente del acuerdo de conciliación con la UEFA.

    En esencia, al menos para esta temporada, el Milan está en la misma situación que el Como: libre de invertir antes de poder, eventualmente, volver a ser puesto bajo observación.

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  • El player trading: Cardinale da las gracias al Newcastle y al Manchester City

    El mercado del Milan, al menos sobre una base anual, podrá beneficiarse de ingresos procedentes de operaciones cerradas en el pasado reciente y que están generando una segunda plusvalía y un segundo efecto positivo en las cuentas.

    De hecho, los traspasos por parte de Newcastle y Manchester City, respectivamente, de Tonali al Tottenham y de Reijnders al Al-Qadsiah han llevado a las arcas del Milan, respectivamente, cerca de 9 y nada menos que 14 millones de euros: un total de 23 millones de euros.

  • EL IMPACTO DE LOS TRES FICHAJES

    Analizando los impactos económicos de Moreira, Gila y Ramos, para los que a los tres se les ha hecho un contrato de 5 años de duración, la cuota de amortización de los tres será de unos 30 millones de euros en total (9+5,6+14,8), sin contar los bonus.

    Solo teniendo en cuenta los 23 millones de euros ingresados por Reijnders y Tonali, la cifra en el balance 2026/2027 se situaría en negativo en “solo” 7 millones de euros, pero el mercado sigue vivo y también hay que considerar la cuestión de los salarios.

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  • LOS SALARIOS

    Con el fichaje de Gila, el Milan ha jugado la carta comodín, ya que el jugador sigue beneficiándose de las ventajas del decreto crecimiento. Si se suma al impacto, en cambio, de Ramos y Moreira, el incremento anual de la masa salarial bruta se sitúa en 21 millones de euros brutos.

    Parte de esta cifra, informa la Gazzetta dello Sport, sin embargo también en este caso ya estaba cubierta, dado que con respecto al balance 2025/2026 cerrado el 30 de junio, han salido las partidas relativas a los salarios de Fullkrug (no fichado definitivamente), Bennacer (rescisión), pero también de Odogu y Athekame (cedidos ambos a préstamo).

    En esencia, el impacto hasta ahora del capítulo de salarios se sitúa en 13 millones de euros y, en consecuencia, el impacto negativo solo por los salarios sería de 8 millones de euros.

  • Intercambio de jugadores para otros golpes

    El umbral de tolerancia entre el squad cost ratio y los ingresos del club volverá a disminuir y este es el aspecto más importante que el Milan deberá tener en cuenta.

    El límite debe ser del 70% para la Serie A y el déficit no debe superar los 30 millones para evitar entrar en el punto de mira de la UEFA en clave de Fair Play Financiero.

    Por ello, teniendo en cuenta los ingresos no percibidos de la Champions, sino los de la Europa League, que son muy inferiores, el Milan tendrá de todos modos un incremento respecto a los 0 ingresos UEFA de la pasada temporada que permite compensar este sufrimiento impuesto por estos 3 supergolpes.

    Sin embargo, para poder seguir operando, el player trading seguirá siendo fundamental, tanto para lo inmediato como para el futuro.

  • POR QUÉ SÍ A LOS PRÉSTAMOS

    Obviamente, traspasar a los jugadores de forma definitiva es lo que desean todos los clubes, pero en el caso del Milan están empezando a llegar algunos "sí" a la hipótesis de una cesión incluso para nombres importantes como Nkunku (y veremos si también para Leao) precisamente porque, en términos anuales, la salida de la cuota de amortización + salario facilitaría igualmente algunos fichajes, también a título definitivo en cuanto a llegadas. De hecho, lo importante no es el coste total de los desembolsos globales (para eso basta con tener líneas de crédito y garantías bancarias), sino el impacto anual, que carga la mano sobre los balances en curso.

    Si saliera Nknunku aunque fuera solo cedido, por ejemplo, el Milan tendría margen para poder incorporar a la plantilla un fichaje de unos 17 millones de euros de impacto en términos anuales entre coste de amortización y salario.

  • ¿Y el futuro?

    En esencia, vender o ceder para poder seguir comprando. Pero, mirando de forma más general a la próxima temporada, para poder evitar tener que recurrir de una manera tan marcada al player trading hará falta, ante todo, una gran campaña en la Europa League, pero sobre todo la clasificación para la próxima Champions League.

    Solo teniendo en cuenta la clasificación para esta temporada, por poner un ejemplo, el Inter ya ha ingresado con la Champions más de lo que ingresaría el Milan ganando la Europa League. He aquí por qué la 4.ª plaza como mínimo es el objetivo más importante para todos nuestros clubes.

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