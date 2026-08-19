¿Milan, 150 millones en el mercado sin Champions? Cómo lo ha hecho Cardinale, el impacto en el balance y la estrategia futura

Primero Gonçalo Ramos, luego Mario Gila y ahora Diego Moreira. El AC Milan se ha desatado literalmente en el mercado de fichajes con una inversión por estos 3 jugadores que ya ronda los 150 millones de euros más bonus o menos bonus.

Un gasto importantísimo que ha dejado a muchos atónitos y sorprendidos, pero que en realidad, tal y como se ha estructurado, sigue siendo sostenible incluso sin los ingresos ligados a la no participación en la próxima Champions League.

Desde luego, Gerry Cardinale debe agradecer al mercado y al player trading, además de a unas cuentas saneadas en los últimos años, porque es precisamente el mecanismo de compras/ventas el que ha permitido hasta ahora al club cerrar estas operaciones. Pero vayamos a entender en detalle cómo se ha movido la sociedad del AC Milan.