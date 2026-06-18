Aunque Italia no estará en el Mundial, la Serie A sí: 66 de sus jugadores compiten en Estados Unidos, Canadá y México. El Milan lidera con diez representantes, desde el arco hasta la delantera. Diez ‘rossoneri’ han viajado: Maignan y Rabiot (Francia), De Winter y Saelemaekers (Bélgica), Estupinan (Ecuador), Modric (Croacia), Leao (Portugal), Jashari (Suiza), Pulisic (EE. UU.) y Giménez (México).
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Milán, 10 jugadores del Milan en el Mundial: de Rabiot a Pulisic, balance tras el primer partido
RABIOT, EL ASISTENTE; MALO MAIGNAN
Maignan y Rabiot jugaron los 90 minutos en la victoria de Francia 1-0 sobre Senegal. El portero del Milan recibió un gol de Mbaye y mostró algunas dudas; le damos un 5. Rabiot, bien como mediocentro defensivo, asistió a Barcola para el 2-0.
CERO MINUTOS PARA LOS BELGAS
Alexis Saelemaekers y Koni De Winter no debutaron: se quedaron en el banquillo en el 1-1 de Bélgica ante Egipto. García optó por la experiencia de Trossard y Mechele.
PULISIC ESTÁ EN PLENA FORMA
En la goleada de Estados Unidos 4-1 a Paraguay brilló Pulisic: inició el autogol de Bobadilla y, en el 35’, asistió a Balogun. Salió lesionado al descanso.
DECEPCIÓN PARA GIMÉNEZ Y ESTUPINÁN
En el partido inaugural del Mundial, México venció 2-0 a Sudáfrica. Todos celebraron, menos Giménez, quien se quedó los 90 minutos en el banquillo. Lo mismo le ocurrió a Estupinán en la derrota de Ecuador ante Costa de Marfil.
MAL LO HAN HECHO MODRIC Y LEAO
Debut para olvidar de Modric, que sufrió ante una Inglaterra en forma: el croata de 40 años cometió la falta sobre Madueke que Kane transformó en el 1-0. Tampoco brilló Leao: entró en el 73 y no creó peligro en el empate de Portugal ante Congo. Jashari entró en el 89 en el sorpresivo empate de Suiza ante Catar.