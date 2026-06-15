Milagro de Cabo Verde, vergüenza para España: 0-0 en su debut en el Mundial. Fallo de De la Fuente, debut de Yamal

Mundial 2026
España-Cabo Verde 0-0
Goleadores: –
La España de Luis de la Fuente, señalada junto a Francia y Argentina como una de las tres candidatas al título, debuta hoy a las 18:00 h en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en la primera jornada del Grupo H, que también incluye a Uruguay y Arabia Saudí. Las Furias Rojas, campeonas de Europa y sin Yamal ni Nico Williams, ambos en el banquillo, buscan el liderato y arrancan ante la “Cenicienta” del grupo: Cabo Verde, debutante en la cita y dirigido por Bubista, con los ex Serie A Dailon Livramento y Jovane Cabral.