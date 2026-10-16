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Mikey Moore, la joven promesa del Tottenham, revela por qué rechazó ofertas de la Premier League para seguir los pasos de Jude Bellingham en Alemania
Salir de la zona de confort
Moore ha explicado por qué decidió fichar por el Colonia este verano y ha admitido que buscó deliberadamente un reto lejos del entorno familiar del fútbol inglés. Pese a tener varias oportunidades para seguir en la Premier League o en la Championship, el adolescente consideró que marcharse al extranjero era la mejor forma de acelerar su crecimiento profesional. El delantero, que recientemente pasó un tiempo en el Rangers, el gigante escocés, ya se ha hecho un hueco en el once titular en Alemania y ha disputado los tres últimos partidos de liga del Colonia.
Al explicar los motivos de su decisión, Moore destacó su deseo de ponerse a prueba en una de las grandes ligas europeas. «Tenía opciones para quedarme en Inglaterra y quizá seguir donde me siento un poco más cómodo. Pero, después de las conversaciones, me tocaba elegir un equipo y quería salir un poco de mi zona de confort para ponerme a prueba en una gran liga, una de las cinco mejores», explicó el atacante a BBC Radio 5.
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Siguiendo el modelo de Bellingham
La marcha de Moore forma parte de una tendencia creciente de jóvenes talentos ingleses que se van a Alemania para perfeccionar sus habilidades, un camino que abrieron especialmente Jude Bellingham y Jadon Sancho. Ambos se convirtieron en estrellas de talla mundial durante sus respectivas etapas en el Borussia Dortmund, y Moore reconoce que sus casos de éxito fueron decisivos a la hora de tomar su decisión. Considera que la Bundesliga es una liga que confía de verdad en los jóvenes y ofrece el entorno perfecto para que un atacante ambicioso dé el salto al fútbol profesional.
«A lo largo de los años hemos visto venir aquí a muchos jugadores jóvenes y, obviamente, hay ejemplos muy, muy buenos de jugadores de talla mundial como Jude Bellingham y Sancho, a los que les fue muy bien», reveló Moore.
Impacto inmediato y confianza del club
Desde su llegada a Alemania, Moore no ha tardado en hacerse notar: ha sido titular en los tres últimos partidos de liga del Colonia. El adolescente señaló que la confianza que el cuerpo técnico depositó en él desde el primer momento ha sido un factor importante en su adaptación. Agradeció que confiaran en él tan pronto, lo que le ha permitido centrarse en adaptarse a las exigencias tácticas y físicas de la liga.
Moore estaba preparado para la intensidad del fútbol alemán, pero vivirla en primera persona le ha confirmado que tomó la decisión acertada. «Cuando hablábamos, todos decían que creían que vivir este tipo de fútbol sería una experiencia muy buena para mí. Es muy intenso. Hay grandes equipos en la liga. Así que, sí, para mí era una decisión evidente», añadió el jugador cedido por el Tottenham.
- AFP
Un reencuentro con una leyenda del Tottenham
De cara al futuro, uno de los momentos más esperados de la cesión de Moore será la posibilidad de enfrentarse a Harry Kane, antiguo ídolo del Tottenham. El Colonia tiene previsto jugar contra el Bayern de Múnich el mes que viene y el adolescente está deseando compartir el campo con quien fuera su mentor. Moore recordó sus entrenamientos junto al capitán de Inglaterra a las órdenes de Antonio Conte y describió la capacidad de Kane para definir como algo que nunca había visto.
Más allá de la competición, Moore espera llevarse un recuerdo concreto del encuentro en el Allianz Arena. «Haré todo lo posible por conseguir esa camiseta», admitió.
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