Moore ha explicado por qué decidió fichar por el Colonia este verano y ha admitido que buscó deliberadamente un reto lejos del entorno familiar del fútbol inglés. Pese a tener varias oportunidades para seguir en la Premier League o en la Championship, el adolescente consideró que marcharse al extranjero era la mejor forma de acelerar su crecimiento profesional. El delantero, que recientemente pasó un tiempo en el Rangers, el gigante escocés, ya se ha hecho un hueco en el once titular en Alemania y ha disputado los tres últimos partidos de liga del Colonia.

Al explicar los motivos de su decisión, Moore destacó su deseo de ponerse a prueba en una de las grandes ligas europeas. «Tenía opciones para quedarme en Inglaterra y quizá seguir donde me siento un poco más cómodo. Pero, después de las conversaciones, me tocaba elegir un equipo y quería salir un poco de mi zona de confort para ponerme a prueba en una gran liga, una de las cinco mejores», explicó el atacante a BBC Radio 5.