Mikey Moore cierra su cesión al FC Koln desde el Tottenham tras su destacada etapa en el Rangers

El director deportivo del Colonia, Thomas Kessler, dio una entusiasta bienvenida al joven extremo en un comunicado oficial del club: «A pesar de su juventud, Mikey ya muestra una madurez notable».

Kessler subrayó su confianza en la calidad del atacante y añadió: «Posee una excelente capacidad técnica, es creativo y valiente en las situaciones de uno contra uno, y supone constantemente una amenaza en ataque gracias a su dinamismo y su estilo despreocupado. Su perfil ampliará nuestras opciones en el último tercio y nos dará una versatilidad adicional. Estamos convencidos de que dará los siguientes pasos en su desarrollo con nosotros».