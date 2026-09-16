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Mikel Merino, «muy orgulloso» de ser capitán del Arsenal mientras las estrellas del equipo brillan en la victoria en la Carabao Cup ante el Ipswich Town
El Arsenal supera con facilidad al Ipswich
Max Dowman abrió el marcador el martes por la noche antes de que Noni Madueke doblara la ventaja del Arsenal con una definición certera en la primera parte. Dowman añadió el segundo de su cuenta tras el descanso, y Merino redondeó una victoria contundente con un remate preciso. Aunque el Ipswich recortó distancias por medio de Anis Mehmeti y Chuba Akpom, el Arsenal selló sin apuros su pase a la cuarta ronda.
- Every Second Media
Merino disfruta de su papel de capitán
El centrocampista español no pudo ocultar su alegría después de recibir la confianza para liderar a sus compañeros sobre el terreno de juego. En declaraciones a la web oficial del Arsenal, Merino dijo: "Es un honor enorme. Estoy muy orgulloso, y de representar a este club de esta manera, llevando el brazalete; muchas leyendas lo hicieron antes que yo. Para mí es felicidad e intento hacer lo mejor que puedo para representar a este club, y sé lo importante que es llevar el brazalete, así que estoy realmente feliz".
El centrocampista desgrana sus aportaciones
Merino firmó una actuación influyente en la medular, marcó un gol y dio una asistencia inteligente, mientras los visitantes controlaban el ritmo desde el inicio.
Reflexionando sobre sus contribuciones individuales, el centrocampista añadió: «Creo que la asistencia vino de una presión alta del equipo, donde estoy muy atento para encontrar ese segundo balón y encontrar a Noni, y luego él define muy bien, y luego el gol es una acción realmente buena del equipo en el último tercio; cuando recibo el balón, puedo orientarme el primer toque y luego simplemente ponerla donde el portero no podía llegar, así que muy, muy feliz, siempre es bueno aparecer en el marcador, y seguiré buscando marcar más goles».
- Getty Images Sport
El Arsenal espera el sorteo con pleno de victorias
El Arsenal mantuvo su pleno de victorias en todas las competiciones esta temporada pese a introducir cambios masivos en su once inicial. Las destacadas actuaciones de las promesas adolescentes Dowman y Marli Salmon supusieron un impulso bienvenido para la profundidad de plantilla de Arteta. El conjunto del norte de Londres espera ahora a su próximo rival en el sorteo de la cuarta ronda de la Carabao Cup del miércoles por la noche.
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