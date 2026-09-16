Merino firmó una actuación influyente en la medular, marcó un gol y dio una asistencia inteligente, mientras los visitantes controlaban el ritmo desde el inicio.

Reflexionando sobre sus contribuciones individuales, el centrocampista añadió: «Creo que la asistencia vino de una presión alta del equipo, donde estoy muy atento para encontrar ese segundo balón y encontrar a Noni, y luego él define muy bien, y luego el gol es una acción realmente buena del equipo en el último tercio; cuando recibo el balón, puedo orientarme el primer toque y luego simplemente ponerla donde el portero no podía llegar, así que muy, muy feliz, siempre es bueno aparecer en el marcador, y seguiré buscando marcar más goles».