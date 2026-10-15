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Mikel Merino insiste en que el Arsenal «está preparado» para ganar el doblete de Premier League y Champions League y revela que el objetivo es «ganarlo todo»
Un centrocampista español aspira a conquistar un título histórico
El internacional español ha asegurado que el Arsenal está preparado para sumar el trofeo de la Champions League al título de la máxima categoría inglesa en su intento de ganarlo todo esta temporada. Ese optimismo desbordante llega después de poner fin a 22 años de espera para ganar el título de liga la pasada temporada y de comenzar la nueva campaña con nueve victorias en 10 partidos entre todas las competiciones. El único tropiezo del Arsenal hasta ahora fue una sorprendente derrota por 3-0 ante el Brighton, que lo deja a tres puntos del Manchester City.
- Getty Images Sport
La racha invicta alimenta las esperanzas continentales
La convincente victoria del martes por la noche ante el Lille supuso el segundo triunfo del Arsenal en dos partidos europeos esta temporada y amplió a 14 encuentros, a lo largo de casi dos años, su extraordinaria racha de victorias en la fase de liga.
Al hablar de esa racha y de la máxima ambición de la plantilla para esta temporada, Merino declaró, según recoge ESPN: «Es una racha absolutamente increíble. Sabemos que estamos haciendo historia. Al mismo tiempo, sabemos lo difícil que es ganar partidos, así que valoramos mucho lo que estamos haciendo y reconocemos el mérito del equipo.
»La meta y el objetivo son ganar la Champions League, ganar la Premier League, ganarlo todo. Eso es lo que quiere el entrenador. Eso es lo que quieren los aficionados. Y eso es lo que queremos también nosotros, los jugadores».
Un doloroso revés en París motiva a la plantilla
La dolorosa derrota de la temporada pasada en la tanda de penaltis ante el Paris Saint-Germain en la Champions League no ha hecho más que reforzar la determinación del vestuario por culminar la tarea esta vez.
Preguntado por si la plantilla está preparada para lograr el doblete esta temporada, Merino respondió: «Por supuesto. Esa es nuestra mentalidad y nuestro objetivo. Estuvimos muy, muy cerca la temporada pasada. Eso nos demostró que estamos preparados para lograrlo. Ahora todo depende de los detalles. Se trata de estar presentes y preparados en los momentos adecuados y, por supuesto, creemos que podemos conseguirlo».
Antes del viaje de la próxima semana a Alemania para enfrentarse al Bayern de Múnich, el Arsenal recibió una buena noticia sobre el estado físico de Martin Zubimendi, que superó un problema en el tobillo sufrido durante un entrenamiento tras la victoria ante el Leeds United, aunque Piero Hincapie recibió un golpe más fuerte en el Emirates Stadium.
Al informar sobre el estado de ambos, el entrenador Mikel Arteta confirmó: «Zubi está mucho, mucho mejor. Piero va mejorando, pero parece algo más grave. Creo que será cuestión de semanas [hasta que esté disponible], pero no sabemos exactamente cuántas».
- Every Second Media
A los campeones les esperan exigentes desplazamientos
Los vigentes campeones de la Premier League deben centrarse primero en el desplazamiento liguero para enfrentarse al Nottingham Forest en el City Ground este fin de semana, cuando se espera que Zubimendi vuelva a estar disponible. Una vez concluido ese compromiso, los hombres de Arteta viajarán a Alemania para medirse al Bayern, uno de los grandes de la Bundesliga. Ese duelo europeo ofrece al Arsenal la oportunidad de ampliar a 15 partidos su extraordinaria racha de victorias en la fase de grupos de la Champions League.
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